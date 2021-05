Megvan, kik küzdhetnek meg a diákverseny első helyéért

Óriási áremelkedés jöhet a húsáruknál

A takarmányárak annyira megnőttek, hogy muszáj a piaci árakat is növelni. A drágulás akár a 20-25 százalékot is elérheti, így 1 kg csirkemell filé közel 2000 forintba kerülhet majd. A Baromfi Termék Tanács szerint ráadásul további drágulásra is számítani lehet.