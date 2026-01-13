3p

Személyes pénzügyek Államadósság, állampapír

Mekkora kamatai lesznek a Prémium Magyar Állampapírnak idén?

mfor.hu

A keddi inflációs adat alapján már ismert a 2025-re vonatkozó éves infláció, amely 4,4 százalék. Ez kiemelten fontos információ a PMÁP-befektetők számára, mivel az e papírok kamata ennek alapján kerül meghatározásra.

A lakossági állampapírok között továbbra is a PMÁP a legnépszerűbb, jelenleg is 3709,8 milliárd forint van inflációkövető állampapírban. A második legnépszerűbb a FixMÁP, 3651,8 milliárd forintos állománnyal a december végi adatok alapján – írja a Bankmonitor.

Tartsuk kézben az állampapír befektetéseinket!
Fotó: DepositPhotos.com

Milyen kamatokra számíthatunk?

A PMÁP állományan még mindig vannak 1,5 százalékos kamatprémiumot fizető papírok, ilyet már új kibocsátások között nem lehet venni. És a másik végén van a 2035/I2 amelyik csak 0,1 százalékos kamatprémiumot ad az első időszak 6 százalékos kamata után. Így tehát a 2026-os kamatfordulók után a Prémium Magyar Állampapírok kamata 4,5 százalék és 5,9 százalék között lesz.

Milyen PMÁP-ot lehet most venni?

A Kincstár jelenleg a 2035/I2 sorozatot forgalmazza. Ez az állampapír az első kamatfordulóig évi 6 százalékos kamatot fizet (ezzel próbálják „behúzni” a befektetőket), ezt követően viszont már csak az infláció felett 0,1 százalékos kamatprémiumot kínál a 10 éves futamidő alatt.

Az első kamatforduló 2026. május 23-án lesz, amikor a 6 százalékos kamat leváltódik az előző évi inflációra, vagyis 4,4 százalék + 0,1 százalékra. Így 2026. május 23. és 2027. május 23. között a befektetők 4,5 százalékos kamatra számíthatnak.

A 0,1 százalékos reálhozam (infláció feletti hozam) nem hangzik különösebben kecsegtetően, főleg ilyen hosszú időtávon. Úgy tűnik, ezt a magyar befektetők is így gondolják, és inkább Bónusz Magyar Állampapírt vásárolnak – amelynek kamatozása a 3 hónapos DKJ-aukciókhoz kötött –, vagy FixMÁP-ot vesznek, és 5 évre bebiztosítják a kamatjukat.

Hogy milyen államapaírt érdemes most venni, azt járja körül laptársunk, a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár idevágó cikkében.

Milyen állampapírok érhetők el jelenleg?

A lakossági állampapír-kínálat jelenleg több, eltérő logikára épülő megoldást kínál, attól függően, hogy a befektető fix hozamot, inflációvédelmet, rugalmasságot vagy devizakitettséget keres.

A FixMÁP 5 évre évi 7 százalék fix kamatot biztosít, negyedéves kifizetéssel. Azoknak ideális, akik hosszabb időre szeretnék bebiztosítani a jelenlegi hozamszintet, és nem számítanak újabb inflációs megugrásra.

A Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz) sávos kamatozású, maximálisan évi 6,97 százalékos hozammal. Fő előnye a likviditás: évente egyszer, kamatfizetéskor 100 százalékon visszaváltható, amiért cserébe kissé alacsonyabb a hozama a FixMÁP-nál.

A Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) továbbra is inflációkövető, de az új sorozatoknál a prémium már csak 0,1 százalék. Rövid távon kevésbé versenyképes, viszont egyedüliként nyújt valódi védelmet egy esetleges újabb inflációs sokk ellen.

A Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) a rövid pénzpiaci kamatokhoz kötött, negyedéves kamatfizetéssel. Akkor lehet vonzó, ha a befektető tartósan magas vagy emelkedő kamatkörnyezetre számít, ugyanakkor hozama gyorsan csökkenhet is.

Az EMÁP euróban denominált állampapír, alacsony kamattal, de árfolyamvédelmet kínál a forint gyengülése ellen.

A Diszkont Kincstárjegy (DKJ) rövid távú pénzparkoló: alacsonyabb hozam, viszont kiszámítható, lejáratkor teljes likviditást ad, így ideális néhány hónapos időtávra.

