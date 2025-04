Mennyit vehetnek el a nyugdíjból, ha végrehajtásra kerül a sor?

A végrehajtási törvény alapján a nyugdíjból általánosságban 33 százalékot, speciális esetekben legfeljebb 50 százalékot lehet letiltani, egyik olvasónktól azonban nyugdíja több mint felét emelték le. Nem arról van szó, hogy a nyugdíjfolyósító hibázott. A letiltás ugyanis meghatározott esetekben a százalékos értéknél több, vagy kevesebb is lehet – írja a 24.hu, amely egy konkrét eset apropóján mutatja be az elvonás lehetséges összegét.

A végrehajtási törvény alapján a közelmúltban megírtuk, hogy a nyugdíjból 33, de legfeljebb 50 százalékot lehet letiltani. Egyik olvasónk azonban jelezte, hogy az 519 475 forintos havi nyugdíjából (özvegyi nyugdíjjal együtt kap ennyit) 319 475 forintot vonnak le tőle, és így havi 200 ezer forintnál többet nem kap a nyugellátásból.

Svájci frank hitelt vettek fel a házukra a feleségével, ám 2008 után már nemigen tudták előteremteni a jelentősen megemelkedett törlesztőrészletet. Ami tőlük tellett, azt fizették, de a házukat hét éve így is áron alul elárverezték. Rá két évre a felesége meghalt – a férfi szerint a reménytelen helyzet vitte el. Közben végrehajtást kértek rájuk. Most már csak az ő nyugdíjából és a felesége után neki járó özvegyi nyugdíjból tiltják le a törlesztést. Bár összességében átlag feletti összegű ellátás járna neki, abból minden hónapban csak 200 ezer forintot kap meg, mert a járandóság több mint felét letiltják a törlesztésre. A nyugdíjas férfi megkérdezte a Magyar Államkincstárt (MÁK), miért vonják le tőle a juttatása több mint felét. A nyugdíjasnak küldött válaszukból az olvasható ki, hogy ugyan érvényes a letiltásnál a 33 százalék (vagy kivételesen legfeljebb 50 százalék) szabálya, de már tényezőket is szerepet kaphatnak.