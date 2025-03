Méretes pakkot kaptunk: mutatjuk, hogy változott az életünk március 1-jétől!

Az érintett cégek számára fontos, hogy módosulnak a vállalkozás tevékenységi kategóriák, a regisztrációra kötelezett alkalmazások köre, és az előtöltött berendezések értékesítésének folyamata is.

Ez alapján fluortartalmú üvegházhatású gázok mellett az alternatív közegekre és az azokkal kapcsolatos tevékenységekre is vonatkozik a regisztrációs kötelezettség, és módosul a felügyeleti díj mértéke is.

Elsősorban a klímaértékesítéssel foglalkozó cégekre vonatkozik, ám közvetetten akár önt is érintheti, hiszen a berendezések drágulásához vezethet, hogy az európai uniós irányelvvel összhangban változott elsejétől a klímagázra vonatkozó magyar szabályozás.

Ahogy arról pénteki cikkünkben is írtunk, jelentős árcsökkenést jelzett elő a holtankoljak.hu a március elsejei, szombati napra, az autósok így akár 6, illetve 7 forinttal alacsonyabb árakkal is találkozhatnak a benzin és a gázolaj esetében.

Új kombinált jeggyel is utazhatnak március elsejétől a Budavári Siklón és a körjárati hajókon az érdeklődők – közölte a BKV Zrt. még pénteken. A közlemény szerint márciustól a teljes árú sikló retúrjegy és hajó (körjárat) jegy 6500, míg a kedvezményes árú (3-14 éves korig) kombinált jegy 2500 forint lett.

Több érdemi változást is hozott az új hónap Fotó: Depositphotos

A cikk szerint a szabályozás pontosítja azokat az eseteket is, amikor a regisztrációs adó alól mentesség érvényesíthető. Ide tartoznak például a nemzetközi katonai parancsnokságok állományába tartozó járművek, valamint egyes különleges célú járművek is, például a mentőautók.

