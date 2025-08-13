Mesterséges intelligencia is segíti a 3 százalékos lakáshitelre pályázókat

Mától a tájékoztatásba bekapcsolódik a bank virtuális ügyintézője, a Gránit Guru is. Az éjjel-nappal szolgálatban álló generatív AI alapú chatbot 2024 novemberi indulása óta már több mint 25 ezer ügyfélkérdésre válaszolt a bank termékeivel kapcsolatban, mostantól pedig az új fix 3%-os kamatozású támogatott hitelprogram kapcsán is rendelkezésre áll. A programra regisztrált és a személyes beszélgetést választó ügyfeleket pedig a bank tanácsadói hívják vissza.

A Gránit Banknál is dinamikusan nő az érdeklődők száma a szeptembertől induló Otthon Start Lakáshitel iránt. Közel ezren keresik fel naponta az ügyféltájékoztatáshoz létrehozott Otthon Start oldalt, amelyen megtalálhatók a legfontosabb tudnivalók a hitelprogramról és kalkulátorral kiszámítható a várható törlesztő részlet. Néhány nap alatt pedig a további egyeztetésekhez feliratkozók száma is több százat ért el.

A Gránit Banknál a kormány bejelentésétől kezdve élénk az érdeklődés az új Otthon Start hitelprogram iránt, a honlapos kalkulátorral már több ezer kalkulációt végeztek el. Akadnak olyanok is, akik már benyújtott hitelkérelmük bírálatával inkább megvárnák az új program indulását, mert megfelelnek a rendelet eddig ismert feltételeinek.