Mi lehet a hatása a 300 ezerre emelt ingyenes készpénzfelvételi limitnek?

Eddig sem tartottunk magunknál sok készpénzt, ám még ennek aránya is folyamatosan csökken. Míg 2022-ben 100 forintból még 92-et tartottak a háztartások valamilyen megtakarítási formában, addig 2025-ben már 94-et – derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. Nem csoda, a készpénz nem kamatozik, értéke az infláció miatt folyamatosan romlik – márpedig az orosz-ukrán háború kitörését követően megéltünk közel 26 százalékos éves fogyasztóiár-indexet is, ami a legmagasabb volt az Európai Unióban. S ha ez még nem lenne elég ellenérv: a készpénz nemcsak macerás, dagasztja a zsebünket, így ki is eshet onnan, azaz elveszíthetjük, hanem még azt a veszélyt is hordozza magában, hogy ellopják tőlünk.

Ennek ellenére immár alkotmányos jog a készpénz tartása, miután a Mi Hazánknak sikerült ezt kilobbiznia a kormánynál. És nem sokkal ezt követően jött is az újabb döntés: a bankjegykiadó automatákból (ATM) havonta két alkalommal ingyen összesen bankkártyával felvehető összeghatár megduplázódott. Más kérdés, hogy míg az eredeti, 150 ezer forintos limitet annak 2014-es bevezetésekor még az indokolta, hogy így az átlagfizetést szinte egy az egyben fel lehetett venni ingyen és bérmentve, jellemzően a hó elején, addig a február 1-jétől érvényes új összeg, a 300 ezer jócskán elmarad mind az 525 ezer forintos nettó átlagkeresettől, mind a 420 ezres nettó medián átlagkeresettől.

Ám ez egyre kevesebbeknek gond, hiszen a készpénztartási arány csökkenésével párhuzamosan – vagy ha úgy tetszik, azzal fordított arányban – nő a bankkártya-használat. És nem azért, hogy fel tudják venni az ATM-kből a pénzt, inkább fizetésre, vásárlásra (személyesre és webshopokban) használják a magyarok a plasztikokat.

E témár járta körül főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában a műsorvezetővel, M. Szűcs Péterrel. Valamint azt, hogy csak a magyar bruttó hazai termék (GDP) festett lett ilyen gyenge, mindössze +0,3 százalék, vagy Európa más országaiban is.

