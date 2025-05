Mi lesz a devizahitelekkel? Megszólaltak a magyar bankok

A bankokat képviselő ügyvédek szerint viszont minden alapot nélkülöznek azok az állítások, amelyek szerint az ítéletet az eladási és vételi árfolyamokat, ún. árfolyamrést alkalmazó devizakölcsönszerződésekre is alkalmazni kell.

Kapcsolódó cikk Európai szintű botrány és bankcsődök is jöhetnek a devizahiteles uniós ítélet miatt? Ezt állítja az adósokat képviselő ügyvéd.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!