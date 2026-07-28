Miért fordulnak egyre többen a vagyonkezelés felé? Klasszis Podcast

Beszélgetésünk apropója az volt, hogy a lapcsoportunk által idén első alkalommal kiírt Az Év Klasszis Innovációja Díj 2026 – Privátbanki és Vagyonkezelői Kommunikáció kategóriában a Concorde lett az első.

A cég vagyonkezelési vezetőjét, Samu Jánost először a hazai vagyonkezelési piac jelenlegi állásáról faggattuk, majd arra kértük, mondja el, milyen privátbanki szolgáltatást nyújtanak.

Napjaink egyik izgalmas kérdése a vagyonadó bevezetése – a Concorde illetékese érdeklődésünkre betekintést nyújtott abba, hogy ügyfeleiket mennyire foglalkoztatja e kérdés, de szóba került az az egyelőre csak pletykaszinten forgó feltevés is, miszerint a Magyar-kormány belenyúlna az eddig rendkívül népszerű és sikeres tartós befektetési számla szabályaiba.

Beszélgetésünk végén Samu János megosztotta velünk, hogy mennyire hatott jótékonyan a privátbanki kezelt vagyonra a Tisza Párt választási sikere, s arra is megkértük vendégünket, vázolja fel, mik lehetnek év végéig a kilátások.

A beszélgetés egyes fejezeteit a videó ezen részeinél találja:

0:00 Intro, beköszönés.

1:24 Milyen tendenciák jellemzik a hazai vagyonkezelési piacot?

4:30 Mit is nyújt a privátbanki szolgáltatás?

12:56 A privátbanki ügyfelek hozzállása a vagyonadóhoz.

18:02 Lehet változás a tbsz-ben?

22:48 A választások hatása a befektetésekre.

26:46 És mik a kilátások 2026 végéig?

29:10 Elköszönés.

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