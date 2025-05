Milliárdokba kerül a bankoknak a kormány ATM-cunamija

Alapesetben ilyen beruházások költségét a pénzintézetek átterhelhetik ügyfeleikre, de az idei évben már több egyeztetés is volt a kormány és a bankok között az ingatlan díjemelésekről. Éppen ezért a Bankmonitor szakértői arra számítanak, hogy ezen plusz kiadások költsége sem fog megjelenni 2026. június 30-ig a számladíjakban.

És még mindig ott vannak az 500 fő alatti települések, az érintett 1162 település közül 1157-ben nem volt bankautomata három évvel ezelőtt. Gulyás Gergely ezen településekről nem beszélt, vélhetően legkorábban 2027-ben telepíthetnének ide is bankautomatát a pénzintézetek. Ezen harmadik lépés teljes költsége meghaladhatja a 4,6 milliárd forintot.

Ha az elmúlt három évben nem változott érdemben a helyzet, akkor ezekre a településekre kell az idei évben a bankoknak ATM-et telepítenie. (Van olyan település, ahol nincs automata, de bankfiók volt, de a Bankmonitor szakértői abból indultak ki, hogy ezekre is érvényes az elvárás.)

