Milyen autót vennének a magyarok a munkáshitelből?

„Úgy tűnik, hogy a használtautó-piac továbbra is a jól bevált modellekre épít, mint az Opel Astra, Suzuki Swift, VW Golf és Ford Focus. A ferdehátú karosszéria és a benzines hajtáslánc még mindig a legkeresettebb, de az elektromos és hibrid autók növekedése figyelemre méltó. Az elektromos autók 34,9 százalékot és a hibridek 7,3 százalékot növekedtek tavalyhoz képest, ami arra utal, hogy a vásárlók érdeklődnek az újabb hajtásláncok iránt.” – tette hozzá Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

A nem reprezentatív felmérésből kiderült, hogy a válaszadók közel harmada 1 millió és 3 millió forint közötti összegben gondolkodik, 22 százalékuk pedig 5 és 10 millió forint közötti összeget tervez autóvásárlásra szánni. Érdekesség, hogy azok vannak a legkevesebben (14,4 százalék), akik 1 millió forintot sem költenének autóvásárlásra. Őket nem sokkal, de megelőzik azok, akik nem húzzák meg 10 milliónál a határt (15,9 százalék). A 3-5 millióval számoló felhasználók a válaszadók 17,4 százalékát teszik ki. A felmérés eredményei szerint a kivitelek népszerűségi versenyében a SUV-ok állnak az élen, amiket a ferdehátú modellek és a kombik követnek. Érdekesség, hogy a Használtautó.hu februári statisztikái alapján viszont a ferdehátú modellek voltak a legnépszerűbbek, melyeket a kombik és a sedanok követtek. A hajtásláncok közül a benzin továbbra is dominál, nyomában a dízellel, de az elektromos autók és a hibridek térnyerése is jól látható. A vásárlást tervezők 35,2 százaléka kizárólag benzinesben, egyötöde csak dízelesben gondolkodik, az elektromos hajtás 10,2 százalékkal a harmadik legtöbb érdeklődőt vonzza.

Több mint kétezer fiatal az új munkáshitelre is szinte azonnal lecsapott – derül ki a Bank360.hu elemzéséből.

Az is kiderült, melyek azok a legnépszerűbb modellek, amik beleférnek a 4 milliós munkáshiteles keretbe – idézi az autóhirdetési portál összeállítását laptársunk, a Klasszis Médiához tartozó Piac és Profit.

