Minden nyugdíjasnak 205 ezer forintot adna egy parlament elé kerülő javaslat

Az MSZP országgyűlési képviselője, Tóth Bertalan sajtótájékoztatón jelentette be, hogy határozati javaslatot nyújtott be a parlament elé "A nyugdíjasokat megillető 13. havi ellátásnak a társadalmi igazságosság, a nyugdíjasok közötti egyenlőség, valamint a szolidaritás elveinek érvényre juttatását célzó módon, azonos összegben való kifizetéséről" címmel.

A javaslat lényege, hogy 13. havi nyugdíjként a havi nyugdíj összegétől függetlenül minden nyugdíjas azonos összegű, 205 ezer forintos juttatást kapjon.

Kapcsolódó cikk Pénzt vettek el a nyugdíjasok egy rétegétől? Egy baranyai nyugdíjas az Alkotmánybíróságon támadta meg azt a rendeletet, amely kizárta a nyugdíjemelésből azokat, akik 2022. január 1-je után mentek nyugdíjba.

A képviselő szerint erre azért van szükség, mert a jelenlegi rendszer csak növeli a nyugdíjasok közti, a nagyon eltérő mértékű havi juttatások miatt kialakult egyenlőtlenséget.

"A jelenlegi rendszerben, akinek alacsony a nyugdíja, az kevés 13. havi nyugdíjat kap, akinek pedig magas, az többet"

- fogalmaz a párt sajtóközleményében, Tüth Bertalan szerint pedig

"ezzel a minden nyugdíjasnak járó 205 ezer forinttal a nyugdíjasok csaknem kétharmada több pénzt kapna".

A párt ezt úgy oldaná meg, hogy a most rendelkezésre álló 13. havi nyugdíjkeretet nem a havi nyugdíjakhoz kötve, hanem egyenlő részekre bontva osztaná szét a nyugdíjasok között. Arra is felhívták a figyelmet, hogy hasonló rendszer működik a nyugdíjprémiumok tekintetében is. A határozati javaslat szövege itt érhető el.