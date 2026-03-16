Mindenkinek érdemes átnéznie most a lakásbiztosítását

Márciusban minden lakásbiztosítással rendelkező felmondhatja a meglévő szerződését, hogy újat kössön, ami jobban megfelel az igényeinek. Magyarországon több mint 3 millió lakásbiztosítási szerződés van, az ingatlanok háromnegyedén van lakásbiztosítás. A szerződéseket a szakértők szerint legalább háromévente érdemes átnézni, mert bekerülhetnek új fedezetek, amelyekre a régi biztosítás nem terjed ki. Például beszerelhettek napelemet, légkondicionálót, vásárolhattak nagy értékű műszaki cikket vagy történhetett egy komolyabb felújítás.

Az átlagos éves biztosítási díjak 60 ezer forint fölött vannak, de a kampányban általában ennél olcsóbban kötnek biztosítást a lakástulajdonosok. Fontos, hogy a biztosítási összeg az újjáépítési értéket vegye figyelembe, ami eltérhet az ingatlan forgalmi értékétől. Egy kis faluban lehet magasabb is, mint a forgalmi érték, míg egy fővárosi frekventált helyen lévő lakás esetében alacsonyabb is.

A beszélgetést itt lehet meghallgatni – a riporter M. Szűcs Péter:

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.