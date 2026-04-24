Mit választanak a hazai gazdagok: bizalmi vagyonkezelést vagy vagyonkezelő alapítványokat?

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

Ha biztonságban szeretnék tudni a vagyonukat, saját maguk, vagy a családtagjaik számára, akkor két konstrukció jöhet szóba: bizalmi vagyonkezelés vagy vagyonkezelő alapítványok – írja laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Mfor. A cikk szakértő – Magyar Csaba, a vagyontervezési tanácsokat és szolgáltatásokat (is) nyújtó Crystal Worldwide Ügyvédi Iroda (CRWW) vezetője és a Magyar Oklveles Adószakértők Egyesületének alenöke – segítségével végigveszi, miben hasonlít és miben különbözik a bizalmi vagyonkezelés a vagyonkezelő alapítványoktól.

Például a bizalmi vagyonkezelés előnyösebb a vagyon családon belüli átadására, mintha az esetleg egy hagyatéki eljárásban kallódna el hosszasan. 

Íme a bizalmi vagyonkezelés és a vagyonkezelő alapítványok közötti eltérések:

  • míg a bizalmi vagyonkezelésnél nincs semmilyen értékhatár, hogy mennyivel lehet ilyet létrehozni (így például egy kerékpárt is bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni), addig vagyonkezelő alapítványt csak minimum 600 millió forinttal vagy annak megfelelő értékű vagyontárggyal lehet gründolni
  • a bizalmi vagyonkezelés egy szerződéses forma. Ezzel szemben a vagyonkezelő alapítványnál nem szerződést kötnek a felek, hanem az alapító a vagyont átadja egy alapító okiratban a vagyonkezelő alapítványnak, amely ezzel együtt bírósági bejegyzéssel jön létre
  • a bizalmi vagyonkezelésnél az egyetlen kötelező elem, hogy legyen egy bizalmi vagyonkezelő. Persze lehet emellett vagyonellenőrt (vagy divatosabb szakzsargonnal: protektort) kinevezni, és/vagy könyvvizsgálót kijelölni. A vagyonkezelő alapítványnál azonban kötelező könyvvizsgálót kijelölni, ami a 600 milliós vagyon miatt indokolt is
  • a bizalmi vagyonkezelésnél szigorúbbak a pénzmosás elleni törvényi előírások. Itt tényleges tulajdonosnak minősül a vagyonrendelő, a vagyonkezelő és a kedvezményezett – ezekből egyébként lehet több is. A vagyonkezelő alapítványnál viszont megengedőbb a törvény. Tényleges tulajdonosnak minősül az a kedvezményezett, aki legalább a vagyon 25 százalékára tarthat igényt. Ha nincs ilyen személy, akkor azt kell nézni, hogy ki az, akinek érdekében az alapítványt létrehozták.

Ugyanazok az adózási szabályok vonatkoznak mindkettőre, csak minimális az eltérés. Számviteli szempontból a bizalmi vagyonkezelésnél a kezelt vagyonnak van egy adószáma és saját beszámolója, amely elkülöníti a vagyont a bizalmi vagyonkezelő saját vagyonától.  A vagyonkezelő alapítványnak ugyancsak lesz egy saját beszámolója, amiben látszik az alapítványi vagyon.

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. A NAV által a kezelt vagyonok részére kiadott adószámok közelednek a 2000 felé, addig a vagyonkezelő alapítványok száma alig lépte át a 100-at.

Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Mire kell figyelni a 0 százalékos THM-mel meghirdetett áruhitelek esetében? Hogyan lehet kiválasztani a számunkra legkedvezőbb bankszámlát? Ilyen kérdések is szóba kerültek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második fordulójának második versenynapján.

Rengeteg kedvezményt lehet most bezsákolni a bankoknál vállalkozóként

Érdemes nézelődni.

Autósok figyelem: jó hír érkezett a biztosításokról

Insura.hu: a kgfb-díjak 16, a casco 9 százalékkal csökkent az első negyedévben.

Figyelem! Sokat érhet a nyugdíjaknál ez az apró különbség

Jobb, ha nincs fogalmi zavar ebben a kérdésben, mert ez zsebre megy.

Rengeteg szabad pénzen ül a lakosság 

Az elmúlt időszakban jórészt változatlanok maradtak – sőt, esetenként emelkedtek is – a legkedvezőbb feltételekkel kínált lekötött forintbetétek kamatai, így ezekkel a konstrukciókkal már bőven lekörözhető az infláció – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ennek – teszi hozzá – azért is nagy a jelentősége, mert a szabad pénzeszközeik igen jelentős részét még mindig nem fektetik be a háztartások.

Elfelejtette? Alig maradt ideje, hogy ezt befizesse a NAV-nak

Telefonon is extra segítséget nyújt az érintett adózóknak az adóhivatal.

A forint már leszavazott: a Tiszára

Az ellenzéki párt várható győzelmére, kisebb részben pedig az iráni tűzszünet hírére a hazai fizetőeszköz nagyot erősödött a héten.

Nyakra-főre veszik fel a kölcsönöket a magyarok

A jegybank által havi rendszerességgel publikált adatsorok alapján az elmúlt években jelentősen megemelkedett a magyar háztartások által felvett személyi hitelek átlagos hitelösszege. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan a magyarországi átlagfizetés is szépen növekedett. Adódik a kérdés – nehezebb lett-e a törlesztés az adósok számára a megemelkedett hitelösszegek miatt, és ha igen, mennyivel? Ennek számolt utána a Bank360.

Leállás jön az egyik nagybanknál – erre kell készülnie az ügyfeleknek!

Karbantartási munkák miatt.

Komoly leállás lesz az egyik magyarországi nagybanknál

Semmilyen szolgáltatás nem fog működni.

