Mobilról igényelhető hitelkártyát kínál a Gránit Bank

Gránit Bank már 2010-ben „digitálisnak született”. 2010-es alapításától hatékonyan kombinálta a konzervatív hitelezést és az innovatív digitális banki megoldások egyre szélesebb körben való elterjesztését. Ennek eredményeként a Bank kiváló minőségű vállalati és lakossági hitelportfóliót épített fel. Lakossági ügyfeleit első sorban fiókhálózat nélkül, elektronikus csatornákon, okoseszközökön keresztül szolgálja ki. Új csúcstechnológiát jelentő és az ügyfelek számára ingyenes digitális megoldásokkal széles rétegek számára teszi elérhetővé a fenntartható, költséghatékony bankolást, ezzel Magyarországon az egyik legkisebb ökológiai lábnyommal rendelkező pénzintézet. A Gránit Bank 2024-ben a magyarországi bankok legrangosabb seregszemléjének számító Mastercard – Év bankja 2024 versenyben a Beyond Banking szegmens győztese lett. Emellett hat kategóriában szerzett dobogós helyet. A független zsűri a Gránit Banknak ítélte „Az év kiberbiztonsági edukációs kampánya 2024”, valamint „Az év marketingkommunikációs kampánya 2024” díjat. 2025-ben a Global Banking and Finance Review Magazine ismét a „Leggyorsabban Növekvő Digitális Bank Magyarországon” díjat adományozta a Banknak. A Gránit Bank részvényeivel 2024. december 23-a óta lehet kereskedni a Budapesti Értéktőzsdén.

A Gránit Gold Mastercard hitelkártya igénylésének lehetőségéről a bank tájékoztatta azon ügyfeleit, akik az előzetes feltételeknek megfelelnek, így többek között a Gránit Banknál vezetett folyószámlára érkezik legalább három hónapja a munkabérük. Ők a napokban már igényelhetik is a hitelkártyát a Gránit Bank napi pénzügyeket és befektetési szolgáltatásokat is egy helyen nyújtó mobilalkalmazásában.

A Gránit Bank új hitelkártyája a kedvező díjak és a repülőtéri és utazási előnyök mellett további kedvezményeket, illetve exkluzív szolgáltatásokat nyújt az AVIS-nál történő autóbérlésnél, a budapesti Aquaworldben, vagy akár a Művészetek Palotájában is. A hitelkártyához opcionálisan utazási biztosítás is kérhető.

„Egy olyan fizetési eszközt adunk mostantól az Ügyfelek kezébe, amely tízféle prémium előnyt kínál, mint például az ingyenes repültéri gyorsítósávot, a budapesti repülőtéren található MasterCard lounge kedvezményes használatát vagy éppen az online vásárlásibiztosítást. Emellett a hitelkártya használata regisztráció nélkül pénzt termelhet a vásárlási tranzakciók után járó 1%-os pénzvisszatérítés révén, amely akár évi 50.000 forintot is elérhet” – mondta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője.

Rendkívül kedvező értékajánlatot nyújtó hitelkártyával bővítette kártyakínálatát – első körben – meglévő ügyfelei számára a Gránit Bank. Az első évben díjmentes, mobilalkalmazásból igényelhető kártya számos prémium előnyt kínál nemcsak a hétköznapokban, hanem utazás közben is. A digitális pénzintézet mindezt a hazai piacon elérhető hitelkártyák között jelenleg kedvezőnek mondható THM-mel és a vásárlások után járó pénzvisszatérítéssel biztosítja.

