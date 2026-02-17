2p

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a harmadik alkalommal elinduló márciusi lakásbiztosítási kampányban, a korábbi tapasztalatok alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal alacsonyabb is lehet – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.

Az online biztosításközvetítő szerint az elmúlt két évben alapjaiban mozgatták meg a hazai biztosítási piacot a márciusi kampányok, amelyek során az ügyfelek költségmentesen cserélhetik le meglévő lakásbiztosítási szerződésüket, függetlenül annak évfordulójától.

A magyar lakóingatlan-tulajdonosok korábban átlagosan hétévente vizsgálták felül szerződéseiket, miközben az ingatlanok értéke ennél sokkal gyorsabban változott. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint Magyarországon a lakóingatlanok jelentős részén van biztosítás, de a Netrisk korábbi felméréséből kiderült, hogy a tulajdonosok 19 százaléka több mint 10 éve, 14 százaléka pedig 5-10 éve nem nyúlt a kötvényéhez, pedig egy elavult, nem megfelelő értékre kötött biztosítás nem nyújt valós védelmet.

Besnyő Márton, a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője jelezte: tapasztalataik szerint nő a tudatosság, tavaly az ügyfelek átlagosan 72 millió forintra biztosították ingatlanjaikat a Netrisknél, ami mutatja a piaci értékekhez való igazodást.

 

Azok, akik évek óta nem frissítették szerződésüket, akár a korábbi díjuk 20-30 százalékát is megspórolhatják, vagy ugyanezért az összegért jelentősen magasabb szolgáltatási szintet érhetnek el, például szélesebb körű kárfedezetet kaphatnak – ismertették.

A Netrisknél a tavalyi átlagdíj 38 ezer forint körül alakult. A lakásoknál 139 ezer, a házaknál 408 ezer forint volt a csúcsösszeg. A szerződésüket lecserélők majdnem négyötöde új biztosítót választott.

(MTI) 

