Most indul az igazi roham a magyar üzletekben

A karácsonyt követő napokban az üzletek szinte az ünnepek előtti forgalmat bonyolítják, ilyenkor ugyanis tömegével cserélik ki az emberek az ajándékba kapott ruhákat, termékeket. Vevőkből is sok van ezekben a napokban, hiszen az üzletek is újabb akciókba kezdenek, hogy kisöpörjék meglévő árukészletüket. Nem véletlen, hogy a 0 százalékos THM-mel hirdetett áruhitel-ajánlatok is sokszor csak az év végig szólnak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Sokan apellálnak az ünnepek utáni, év végi leárázásokra, így december 27-től megsokasodnak az akciók az üzletekben. Sokan ilyenkorra időzítik a hitelfelvételt is, hiszen az akciós, akár 0 százalékos THM-ű áruhitelek sok esetben év végéig még elérhetők, de nagyobb hitelösszegnél a „last minute” személyi kölcsönök iránt is van kereslet – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Már csak azért is – teszi hozzá –, mert ezek sok esetben online igényelhetők, ha minden jól megy, akkor pedig a pénz hamar megérkezhet a számlára.

Az idei évben eddig felemás képet mutatott az áruhitelezés: 2025 első tíz hónapjában 30,9 milliárd forint értékben vettek fel a magyarok ebből a hiteltermékből, ami csaknem 18 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A hitelszerződések száma valamivel kisebb mértékben, 16,6 százalékkal csökkent, emiatt pedig az átlagos hitelösszeg 263 987 forintra emelkedett.

Eközben az ingatlanfedezet nélkül igényelhető személyi kölcsönök iránti kereslet óriási volt az idei év első tíz hónapjában: októberig 936 milliárd forint összegben vettek fel ilyen kölcsönt a magyarok, ami 37 százalék feletti növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Szerződésszámban is jelentős a különbség: idén októberig 296 061 szerződést kötöttek a bankok, ami 15 százalékos emelkedés, így az átlagos hitelösszeg 3,16 millió forintra emelkedett.

Mikor jó az áruhitel, és mikor inkább a személyi kölcsön?

Fülöp Norbert Attila emlékeztet: áruhiteleknél szinte mindig szükség van legalább 20 százalék önerőre, míg a személyi kölcsönök többnyire szabad célúak, így bármi megvásárolható a kapott pénzből, akár saját forrás nélkül is.

Vannak azonban önerő nélküli vásárlást lehetővé tevő áruhitelek is, mint például az OTP AKCIÓ468 áruvásárlási gyorskölcsöne, ami 750 000 forintig önerő nélkül is felvehető (efölött 20 százalék a minimális elvárás). Ráadásul a THM is 0 százalék, vagyis pontosan annyit kell végül visszafizetni, mint amekkora összeget felvett az ügyfél.

Az MBH Banknak is van 0 százalékos THM-ű áruhitele, ami a MediaMarktnál igényelhető 6 hónapos futamidőre az év végéig. Az Alza a Cofidis online áruhitelét kínálja 0 százalékos THM-mel, ugyancsak az év végéig.

Az áruhiteleknél a maximális hitelösszeg azonban lényegesen alacsonyabb, mint a személyi kölcsönöknél: az OTP előbb említett gyorskölcsönénél 1,5 millió forint, az MBH és a Cofidis hitelénél pedig 2 millió forint a plafon. Ezzel szemben személyi kölcsönnel akár 15 millió forinthoz is hozzá lehet jutni az Erste, a CIB, a K&H, az OTP, a Raiffeisen, az UniCredit és az MBH Banknál.

Az áruhitelek ugyanakkor csak bizonyos kereskedőknél érhetők el, ott is valamikor csak a megjelölt termékekre. Ez azt jelenti, hogy ha az adott üzletben drágább a megvásárolni kívánt termék, mint máshol, akkor ez veszteséget jelent. Személyi kölcsönnél nincs ilyen megkötés, így ott lehet vásárolni, ahol a legkedvezőbb az ajánlat.

Mikor olcsóbb a személyi kölcsön az áruhitelnél?

A BiztosDöntés.hu szakértője szerint a személyi kölcsönök térnyerésének megértéshez nem elegendő az MNB statisztikáiból kiindulni, ezek alapján ugyanis úgy tűnik, mintha az áruhitelek olcsóbbak lennének, ám ez nem feltétlenül van így. A jegybank adatai szerint 2025 októberben a személyi kölcsönök kamata – szerződéses összeggel súlyozva – 15 százalék volt, miközben az áruhiteleknél 12,28 százalékot mértek.

Ugyanakkor a BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátora szerint egy átlagosnak számító, 3 millió forint összegű, 6 éves futamidejű személyi kölcsönhoz, 400 000 forint nettó jövedelem igazolásával akár 10 százalék alatti kamattal is hozzá lehet jelenleg jutni.

Trive Bank eHitel Expressz termékénél is egy számjegyű a kamat. Itt azonban a hitelösszeg fixen 450 000 forint, a futamidő pedig 6 hónap, míg a kamat 9,4 százalék. A kedvező kamathoz nincs szükség számlanyitásra, a hiteligénylés pedig online elvégezhető, a pénz pedig akár 15 perc alatt megérkezhet a számlára.

Az Erste Most Extra Személyi Kölcsön kamata például 9,89 százalék, miközben a hiteligénylés folyamata teljes egészében online, a folyósítás pedig 3 napon belül megtörténhet. A kedvezményes kamat feltétele a legalább 400 000 forintos igazolt nettó jövedelem, aminek a bankhoz kell érkeznie.

K&H kiemelt személyi kölcsönének kamata 9,99 százalék, itt 400 000 forint nettó igazolt jövedelem, valamint havi 150 000 forint jóváírás bankhoz érkeztetése a kedvezményes kamat feltétele. A K&H-s ügyfelek online is igényelhetik a konstrukciót.

Az UniCredit Banknál 450 000 forint havi rendszeres jóváírás és 3 millió forint hitelösszegtől kapható egy számjegyű, 9,65 százalékos kamat, míg 7 millió forinttól 9,44 százalékos kamat is elérhető. Ha pedig valaki 2026. február 28-ig online igényel legalább 3 millió forint személyi kölcsönt, akkor akár 80 000 Ft jóváírást is bezsebelhet.

Az OTP Otthon Személyi Kölcsön esetében is lehet 10 százalék alatti (9,99%) a kamat, ám ehhez 14 millió forintnál nagyobb hitelösszeget kell igényelni.

