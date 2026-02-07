2p
Személyes pénzügyek Bankok, bankrendszer, takarékok Revolut

Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

Natív tartalom

Mintegy 2 millió magyar használja a Revolut szolgáltatásait, így mára megkerülhetetlen tényező a hazai pénzügyi szolgáltatók között. De mit gondolnak a felhasználók a Revolutról, mire használják azt, mivel elégedettek és mivel nem, választanák-e elsődleges számlának? A BiztosDöntés.hu online, 10 perc alatt kitölthető kutatásában ezekre a kérdésekre is keresik a választ, a résztvevők között pedig értékes nyereményeket sorsolnak ki.

A Revolut kutatásban azok véleményére kíváncsiak, akik aktívan használják a fintech cég szolgáltatásait, miközben más magyarországi banknál is van számlájuk. Ők most megoszthatják tapasztalataikat arról, hogy mi fontos számukra a pénzügyeik intézésében, milyen szolgáltatásokat szeretnek, melyek zavarják őket, mi miatt bosszankodnak leginkább. A nagy “Revolut kutatás” célja, hogy felmérje a magyar emberek bankolási szokásait és hogy mennyire elégedettek a bankjukkal és a Revoluttal.

A kérdőív bankoktól független, nem támogatják pénzintézetek és pénzügyi szolgáltatók – a Revolut sem –, a válaszok pedig anonímak. A kitöltők e-mail címére is kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása miatt van szükség.

Nagyon aktuális most a téma!

Aktuális most a téma, mert a Revolut belátható időn belül megnyithatja magyarországi fióktelepét, ami számos változást hozhat. Például magyarországi számlaszámot kapnak a revolutosok, így már nem lesz akadálya annak, hogy akár a munkabérük is ide érkezzen.

Értékes nyeremények

A tízperces kutatás kitöltői között 850 ezer forint összértékű nyereményeket sorsol ki a kérdőív készítője, a BiztosDöntés.hu szakportál üzemeltetője, a Biztos Döntés Kft. A nyeremények átvétele a jogosultsági feltételek teljesüléséhez kötött!

Kit vehetnek részt a nyereményjátékban?

Az vehet részt a 850 ezer forint összértékű nyereményjátékban, aki már legalább 3 hónapja használja a Revolutot, és van magyar lakossági bankszámlája, amelyre rendszeresen érkezik jóváírás. Azért a szűkítés, mert így a kitöltők releváns tapasztalattal rendelkeznek, ami alapján össze tudják hasonlítani a pénzügyi szolgáltatásokat.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Már nem dübörög a munkáshitel, aminek az Otthon Start is ártott

Decemberre újabb mélypontra süllyedt a kamatmentes munkáshitel új szerződéseinek összege, miközben láthatóan csökken az érdeklődés a támogatott konstrukció iránt.

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Figyelem! Hamarabb érkezik a postás a nyugdíjjal

Korábban, már péntektől kezdik kézbesíteni a februári dupla nyugdíj és a 14. havi első negyedét a posta.

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

Ez a lehetőség a munkaerőpiacra visszatérő szülők nagy kedvence

A bölcsődei költségeket enyhíti.

Harmadik éve stagnálnak a magyar lakásfelújítási, korszerűsítési szándékok

A magyarok többsége továbbra sem tervez lakásfelújítást

A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6 százaléka biztosan, 18 százaléka valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben. Az elmúlt három esztendőben a lakosság lakásfelújítási és korszerűsítési szándékai csak enyhe hullámzást mutattak, határozott tendenciát nem.

Akár 100 ezer forintja bánhatja, ha nem néz körül alaposan a bankok közt

Akár 100 ezer forintja bánhatja, ha nem néz körül alaposan a bankok közt

Érdemes átnézni az éves díjkimutatást.

Váratlan hiba az egyik magyar nagybanknál, elnézést kérnek az ügyfelektől

Váratlan hiba az egyik magyar nagybanknál, elnézést kérnek az ügyfelektől

Nehezen indult a K&H Bank reggele.

Decemberre megtorpant a személyi hitelek piaca

Decemberre megtorpant a személyi hitelek piaca

Decemberben a tavalyi év harmadik leggyengébb eredménye született a személyi hitelek piacán – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adataiból.

Lakáshitel, személyi hitel: hatalmas rekordok születtek a bankoknál

Lakáshitel, személyi hitel: hatalmas rekordok születtek a bankoknál

A novemberitől némileg elmaradó volumenű, de így is óriási mennyiségű új lakáshitel-szerződést hozott a decemberi hónap, ami egyértelműen az Otthon Start iránti keresletnek köszönhető – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Mindezek nyomán 2025-ben közel másfélszeresére nőtt a megkötött új lakáshitel-szerződések összege, és drasztikusan megugrott a támogatott hitelek aránya is.

Örülhetnek a nyugdíjasok, fontos napot hoz a következő hét

Örülhetnek a nyugdíjasok, fontos napot hoz a következő hét

Február 12-én és 13-án is figyelni kell.

Mi lehet a hatása a 300 ezerre emelt ingyenes készpénzfelvételi limitnek?

Erről is beszélt főszerkesztőnk, Csabai Károly a Trend FM hétfői adásában. Meg arról, hogy európai viszonylatban mennyire számít gyengének a tavalyi GDP-adatunk.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168