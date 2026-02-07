Most kiderül, mit gondolnak a magyarok a bankokról és a Revolutról

A Revolut kutatásban azok véleményére kíváncsiak, akik aktívan használják a fintech cég szolgáltatásait, miközben más magyarországi banknál is van számlájuk. Ők most megoszthatják tapasztalataikat arról, hogy mi fontos számukra a pénzügyeik intézésében, milyen szolgáltatásokat szeretnek, melyek zavarják őket, mi miatt bosszankodnak leginkább. A nagy “Revolut kutatás” célja, hogy felmérje a magyar emberek bankolási szokásait és hogy mennyire elégedettek a bankjukkal és a Revoluttal.

A kérdőív bankoktól független, nem támogatják pénzintézetek és pénzügyi szolgáltatók – a Revolut sem –, a válaszok pedig anonímak. A kitöltők e-mail címére is kizárólag a nyereményjáték lebonyolítása miatt van szükség.

Nagyon aktuális most a téma!

Aktuális most a téma, mert a Revolut belátható időn belül megnyithatja magyarországi fióktelepét, ami számos változást hozhat. Például magyarországi számlaszámot kapnak a revolutosok, így már nem lesz akadálya annak, hogy akár a munkabérük is ide érkezzen.

Értékes nyeremények

A tízperces kutatás kitöltői között 850 ezer forint összértékű nyereményeket sorsol ki a kérdőív készítője, a BiztosDöntés.hu szakportál üzemeltetője, a Biztos Döntés Kft. A nyeremények átvétele a jogosultsági feltételek teljesüléséhez kötött!

Kit vehetnek részt a nyereményjátékban?

Az vehet részt a 850 ezer forint összértékű nyereményjátékban, aki már legalább 3 hónapja használja a Revolutot, és van magyar lakossági bankszámlája, amelyre rendszeresen érkezik jóváírás. Azért a szűkítés, mert így a kitöltők releváns tapasztalattal rendelkeznek, ami alapján össze tudják hasonlítani a pénzügyi szolgáltatásokat.