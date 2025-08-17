6p
Most lehet jól kiváltani a drága fogyasztási hiteleket, amikor olcsóbb lett a személyi kölcsön

Hargitai-Szabó Kata

Sok magyar háztartás esetében a kisebb-nagyobb összegű személyi kölcsönök, folyószámlahitelek vagy hitelkártya-tartozások havi terhei jelentős pénzügyi nyomást okoznak. A bankok most azonban újra versenybe szállnak az ügyfelekért, és a személyi kölcsönök kamata jelentősen csökkent az elmúlt évekhez képest, nem ritkák a 10 százalék alatti ajánlatok sem. A BiztosDöntés.hu összehasonlítása alapján most van itt az ideális pillanat arra, hogy felülvizsgáljuk meglévő hitelállományunkat.

A hitelkiváltás elsősorban a magas kamatozású hiteleket célozza. A folyószámlahitelek THM-e (vagyis a a hitel összes költségét jelző mutató – a szerk.) akár a 30, míg a hitelkártyáké a 40 százalékot is meghaladhatja, ugyanígy az áruvásárlási hitelek kamata is elérheti ezeket a szinteket. A keretjellegű hitelek veszélye, hogy kiszámíthatatlanná tehetik a havi pénzügyeket, és jelentős teherként nehezednek a családokra.

Ugyanakkor a pár éve felvett személyi kölcsönök kamatai is 20 százalék körül mozognak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2023 május-augusztusában 19 százalék körül volt az átlagkamat, ezzel szemben az idén felvett személyi hitelek átlagos kamata is 16 százalék alatt mozog.

Egy 2023 nyarán felvett 3 millió forint összegű személyi kölcsönt 6 éves futamidőre, nagyságrendileg 19 százalékos éves kamaton kaphatott egy átlagos igénylő. Ennek a havi törlesztőrészlete 69 845 forintot jelent, a 6 év alatt pedig a tőkén felül 2 030 000 forintot kell visszafizetni, az egyéb költségeken kívül. Két év elteltével, azaz 2025 augusztusában ebből a hitelből még 4 év van hátra, a fennálló tőketartozás pedig körülbelül 2 430 000 forint.

Jelenleg, 2025 augusztusában a BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátor alapján ugyanez a 3 milliós összeg megfelelő jövedelem igazolásával, a legjobb ajánlatok esetében 10 százalék alatti kamattal is elérhető. Ugyancsak 6 éves futamidővel most 9,89-9,99 százalékos kamaton is megkaphatjuk, a legjobb kamattal a havi törlesztő 55 411 forint, a hitel díja pedig 1 019 610 forint a teljes futamidő alatt.

Összességében tehát havi szinten 14 434 forinttal, a teljes futamidő alatt pedig több mint 1 millió forinttal kerül kevesebbe most a 3 milliós kölcsön.

Hogyan érdemes kiváltani a hiteleket?

Míg a hitelkártyák és folyószámlakeretek rendezése bármikor érdemes, és a havi terheket is jól láthatóan csökkenti az adósság rendezése, addig a fix kamatozású személyi hitelek esetén két forgatókönyvvel is számolhatunk. Érdemes mindkettőt megvizsgálni és azt is figyelembe venni, hogy a cél a havi kiadások csökkentése vagy a magasabb kamatozású hitel gyors rendezése, változatlan futamidővel.

Az első esetben a havi kiadások jelentős csökkentése a cél. Az új hitel futamidejére ez alapján 6 évvel számoltunk, tehát 2 évvel fizetjük tovább a kiváltandó hitelt is. Ha csupán a fennálló tartozást szeretnénk rendezni, a korábbi példa alapján 2 500 000 forintra lesz szükség. Erre jelenleg az egyik legalacsonyabb kamat 10,99 százalék, a havi törlesztő 47 768 forint, a hitel teljes díja pedig 939 299 forint. Havi szinten így 22 077 forintot lehet megtakarítani. Bár a teljes visszafizetendő összeg ebben az esetben magasabb, mint a rövidebb futamidőnél (89 000 forint a különbség), a havi terhek csökkenése azonban jelentős pénzügyi könnyebbséget hozhat.

Amennyiben az a cél, hogy ugyanakkor járjon le a kiváltandó hitel, mint eredetileg és belefér a jövedelembe, a megtakarítás akár több százezer forint is lehet. Mindemellett a havi teher is csökken. Ha a 2 500 000 forintot 4 éves futamidőre vesszük fel, 10,99 százalékos kamaton, a havi törlesztő 64 787 forint, ez havi szinten 5 058 forinttal alacsonyabb kiadást jelent. Az új hitel teljes díja 609 782 forint, ezáltal pedig – maradva az eredeti lejárati időnél – 243 000 forintot lehet spórolni a kiváltással.

Mely bankok kínálják a legjobb ajánlatokat 2025 augusztusában?

A bankok versenyeznek az ügyfelekért, de az ajánlatok függnek a jövedelem nagyságától, a hitelösszegtől, a futamidőtől és az ügyfélminősítéstől. A legjobb ajánlatok általában a 400 000 forint feletti nettó jövedelemmel rendelkezőknek érhetők el.

A CIB Bank Előrelépő Személyi Kölcsöne az egyik legversenyképesebb a piacon. A legjobb, „A” ügyfélminősítés mellett, a 3 és 7 millió forint közötti hitelösszegnél a kamat 9,99 százalék, míg 7 millió forint felett akár 9,64 százalékra is csökkenhet. Az igényelhető összeg felső határa 15 millió forint.

Az Ersténél a Most Extra kölcsönnel 9,89 százalékos kamaton lehet 3 millió forinthoz jutni, amennyiben a jövedelem legalább 400 ezer forint a személyi kölcsön kalkulátor alapján. Magasabb hitelösszeg esetén, 500 ezer forintos jövedelemtől 9,69-9,79 százalék is lehet a személyi kölcsön kamata, és maximum 15 millió forint igényelhető.

A K&H Banknál legalább nettó 400 000 forintos jövedelemmel, átutalási kamatkedvezménnyel, 9,99 százalék lehet egy 3 millió forintos személyi hitel. A K&H szintén 15 millió forintig nyújt személyi kölcsönt.

Elő a számológéppel!
A MagNet Banknál már 350 ezer forintos jövedelemmel elérhető kedvező kamat. Aktív számlahasználattal 3 millió forint 14,50 százalékon, 8-10 millió forint között pedig 12,50 százalékon kínálnak személyi hiteleket, amelyek mellé további kamatkedvezmény is elérhető, ráadásul folyósítási díjat sem számítanak fel.

Az MBH Banknál 13,49 százalék egy 3 milliós személyi kölcsön kamata, 400 ezer forintos jövedelemmel. Ugyanakkor 9,99 százalék is elérhető, magasabb összegnél – 8-10 millió forint között – 700 ezer forintos jövedelemtől.

A Raiffeisen Bank igazán kedvező 9,49 százalékos kamatot ad már 3 millió forintra is, aktív számlahasználat mellett, amennyiben a jövedelem eléri a 450 ezer forintot.

Az OTP Banknál többféle személyi kölcsön is igényelhet. A Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel rendkívül gyors, online igényléssel elérhető. 3 millió forint kamata 16,98 százalék, az elvárt jövedelem ez esetben is 400 ezer forint. A felvehető összeg határa már az OTP-nél is 15 millió forint, és magasabb összegnél akár 10,99 százalékos kamat is elérhető.

Az UniCredit Bank 450 ezer forintos jövedelemmel 9,85 százalékon kínál 3 millió forint személy kölcsönt, melyhez most akció is kapcsolódik és 30 ezer forint jóvárást is lehet szerezni.

