Nagy a baj: kevesen takarékoskodnak időben a nyugdíjra

Az OTP Pénztárak reprezentatív felmérése szerint a megkérdezettek negyede rendelkezik rendszeres nyugdíjcélú megtakarítással, 8 százalék pedig tett már félre idős korára, de azt nem tudja rendszeresen gyarapítani – közölte az OTP Nyugdíjpénztár az MTI-vel szerdán.

A visszajelzések alapján további 20 százalék tervezi, hogy félre fog tenni a nyugdíjas éveire, de 53 százalék csak 40 éves kora körül kezd foglalkozni ezzel a kérdéssel.

A nyugdíjtakarékkal rendelkezőknek alig 20 százaléka kezd fiatal felnőttként tartalékolni, és azok aránya sem éri el a 30 százalékot, akik ezt 30 éves kor körül kezdik. A közlemény szerint összességében 72 százalék gondolja fontosnak a felkészülést a nyugdíjas évekre, jelentőségét az életkorral arányosan tartják egyre fontosabbnak a megkérdezettek. Ezt az OTP Nyugdíjpénztár adatai is igazolják, hiszen a tagság majdnem kétharmada 50 év feletti. A nyugdíjcélú megtakarítás nem csupán pénzügyi döntés, hosszú távú felelősségvállalás is, amit időben elkezdett rendszeres befizetésként kisebb összegekkel is meg lehet alapozni, tették hozzá.