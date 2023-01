Nagy bajba kerülhet, aki állami támogatással vásárolt családi autót

A Telex több olvasójának példáját bemutatva írta meg, hogy a Magyar Államkincstár akár néhány tízezer forintos köztartozásokra hivatkozva is visszakövetelheti a nagycsaládosoknak nyújtott, akár 2,5 millió forintos autóvásárlási támogatást, amelyre tavaly december 31-éig lehetett pályázni.

Mint írják, a támogatási szerződésben volt egy olyan pont, amelyben az igénylőnek a köztartozás-mentességről kellett nyilatkozni, ám azt, hogy ez valóban teljesült-e, csak egy későbbi, 2021. szeptember végén életbe lépett rendeletmódosítás alapján kezdte valóban ellenőrizni az Államkincstár. Aki korábban igényelt támogatást, azzal viszont előfordulhatott, hogy volt valamilyen köztartozása, és ennek ellenére megkapta a támogatást.

Így járt a Telex egyik olvasója is, aki ugyan később rendezte a tartozását, most azonban felszólították a jogosulatlanul kapott támogatás visszafizetésére. A határozat szerint ezt a felszólítást nem lehet visszavonni, de keresetet be lehet nyújtani a döntéssel szemben, valamint részletfizetést, illetve egyéves fizetési halasztást is lehet kérni.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy a támogatás feltétele volt az is, hogy az így vásárolt autókra három éves elidegenítési záradék is van, tehát a most bajba került tulajdonosok eladni sem tudják azokat, hogy az így kapott pénzből fizessék esetleg vissza a támogatást. A záradékot ugyanis csak a jogosulatlannak ítélt összeg visszafizetése után oldja fel az Államkincstár.

A Telex megérdezte az Államkincstárt arról, hogy hány támogatottról derült ki, hogy volt köztartozása a támogatás megítélésének idején, és hogy van-e bármilyen esély a visszafizetésen kívül a helyzet rendezésére, de eddig nem kaptak választ.