Nagy felfordulás jön a bankkártyáknál, egymillió embernek kell figyelnie

A csere nem érinti a díjakat és a szolgáltatásokat, de a kártya adatai változnak, így ezeket frissíteni kell majd a különböző online fizetési rendszerekben is. Az új kártyákat használat előtt aktiválni is kell majd.

Több lépcsőben Visára cseréli összes lakossági és vállalkozó betéti, illetve hitelkártyáját az Erste Bank is. A MasterCard Start és a MasterCard George helyett Visa Betéti kártyát, míg a MasterCard Standard helyett Visa Classic-ot kapnak az ügyfelek.

Három magyarországi bank is lecseréli bizonyos bankkártyáit, a változás pedig összesen több mint egymillió ügyfelet érint – olvasható az ATV összefoglalójában .

Több banknál is változásokat vezetnek be a kártyákat érintően..

