Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Szeptember 19-én 20 órától 24 óráig nem lesznek elérhetők az aktuális hitelszámlaegyenlegek az internetbankban és a mobilbankban, illetve nem lesz lehetőség a Hitelkártya Részletfizetési szolgáltatás igénybevételére az OTP-nél – írja a hvg.hu.

A portál hozzátette, szeptember 20-án 20 órától 21 óráig a személyi kölcsön, a hitelkártya, a folyószámlahitel és az online áruhitel igénylésére nem lesz lehetőség.

Szeptember 21-én éjféltől 16 óráig nem lesz elérhető az internet- és a mobilbankban a számlatörténet, a bankon kívüli devizautalás, az egyedi számlakedvezmények lekérdezése opció, továbbá nem működnek majd a folyószámlahitelhez kapcsolódó szolgáltatások és gépkocsinyeremény-betétekhez kapcsolódó funkciók.

Komoly leállások jönnek

Fotó: Depositphotos

Hozzátették, szeptember 22-én éjféltől reggel 8 óráig kiesések várhatók az internet- és mobilbank, az OTPdirekt, az online termékigénylés (folyószámla, személyi kölcsön, áruhitel, értékpapírszámla), a lakossági hiteligénylésekhez kapcsolódó szolgáltatások körében, az eBIZ szolgáltatásban, a vámpénztári rendszerben, valamint az Electra és SmartBróker alkalmazásokban. Az érintett időszakban az OTP Bank offline és online fizetési termináljain nem lehet majd tranzakciót végezni, emellett az OTP Bank logós kártyákkal nem lehet fizetni és készpénzt felvenni.