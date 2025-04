Nagy Márton most a bankoknak adott ultimátumot

Online Klasszis Klub élőben Oszkó Péterrel! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

„Jó lenne, ha a bankok megértenék, hogy a további áremelés elfogadhatatlan, és a január-februári díjemeléseket is el kellene felejteni. Utóbbiak túlzóak voltak, a referenciapontot a tavaly decemberi szint jelentheti, itt szeretnék egy ideig befagyasztani a számlákhoz kapcsolódó összes díjat” – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter.

A nemzetgazdasági miniszter szerint a bankok nem nagyon akarnak árcsökkentést végrehajtani. Január-februárban már végrehajtottak egy áremelést, amelynek a mértéke szerinte elfogadhatatlan, nemzetközi összehasonlításban is nagyon drágák a bankszámlák.

