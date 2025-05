Nagy Márton újabb kívánsága teljesült

A vállalás értelmében a Colonnade Insurance S.A. Magyarországi Fióktelepe garantálja, hogy a magánszemélyek által kötött új lakásbiztosítási szerződések – amelyek kockázatviselési kezdete 2025. július 1. és 2026. június 30. közé esik – díja, változatlan szerződési feltételek mellett, nem haladja meg a 2024. december 31-én érvényes díjszintet. Ugyanebben az időszakban a meglévő lakásbiztosítási szerződések esetében sem emelkedik a díj – amennyiben a biztosítási fedezet változatlan marad – a biztosítási évfordulótól számított egy éves periódusban. Emellett a Colonnade Biztosító vállalja, hogy a biztosítási összegek a szerződési feltételekben rögzített módon ezen időszakban is indexálásra kerülnek. Az árkorlátozás vállalása legfeljebb 6 százalékos éves fogyasztói árindex esetén érvényes – jelezte a kanadai székhelyű Fairfax Financial Holdings tulajdonában lévő biztosító.

Az Union Biztosító is beadta a derekát.

Az Alfa Biztosító is vállalja, hogy a lakosság által kötött új, 2025. július 1. és 2026. június 30. közötti kockázatviselési kezdetű lakásbiztosítási szerződéseknél a díj – változatlan feltételek esetén – nem haladja meg a 2024. december 31-i díjszintet 2026. június 30-ig.

Több biztosító is jelezte csatlakozását csütörtökön ahhoz az önkéntes vállaláshoz, hogy egy évig nem emelik lakásbiztosítási díjaikat.

Több biztosító is vállalja, hogy tizenkét hónapig nem emeli a lakásbiztosítási díjait.

