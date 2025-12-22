Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Fontos adóváltozások lépnek életbe 2026. január 1-jétől. Emelkedik az alanyi adómentes (AAM) határ, módosul az átalányadózás egyik kulcseleme, a költséghányad, továbbá átalakul a szociális hozzájárulási adó (SZOCHO) minimum alapjának meghatározása is. A módosítások egyszerre jelenthetnek könnyebbséget és új, odafigyelést igénylő feladatokat a vállalkozók számára – derül ki a Számlázz.hu lapunknak küldött közleményéből.

A változások a Számlázz.hu-s vállalkozások körében több mint 200.000 alanyi adómentes egyéni vállalkozó adózót, érintenek, akik nagyjából kétharmada átalányadózó, vagyis a módosítások széles körű vállalkozói réteg számára relevánsak.

18 millióról 20 millió forintra emelkedik az alanyi adómentes keret

A jelenlegi 18 millió forintos határ 2026-tól 20 millió forintra nő, majd 2027-ben 22 millió, 2028-tól pedig 24 millió forint lesz az új plafon. Ez sok olyan vállalkozónak jelenthet könnyebbséget, akik eddig az adómentes határ közelében mozogtak és nem szeretnének áfakörbe lépni. Azok, akik korábban áfakörösek voltak, szintén választhatják január 1-jétől az alanyi adómentességet, feltéve, hogy 2025-ben és várhatóan 2026-ban sem lépik át a 20 millió forintos keretet. Mindez azt jelenti, hogy azok is visszakerülhetnek az alanyi adómentesség alá, akik korábban kiestek onnan.

Módosul a 40 százalékos sáv az átalányadózásban

A jelenlegi 40 százalékos, 80 százalékos és 90 százalékos költséghányadok közül kizárólag a 40 százalékos sáv módosul: 2026. január 1-jétől 45 százalék lesz, majd 2027-től 50 százalékra emelkedik. A módosítással a feltételezett költséghányadok 45 százalék, 80 százalék és 90 százalék lesznek, ami azt jelenti, hogy a jogalkotó egyszerűen azt feltételezi, hogy 55 százalék, 20 százalék vagy 10 százalék “profit” (vállalkozói jövedelem) keletkezik és ez az, amit adóztatás alá von.

A Számlázz.hu-s egyéni vállalkozók könyvelési és adózási feladatait támogató keret- és adófigyelő szolgáltatásának adatai szerint a legtöbb átalányadózó vállalkozás a legalacsonyabb költséghányad alá tartozik, így ők örülhetnek a könnyítésnek.

Változik a SZOCHO minimum adóalapjának meghatározása

Bejelentették a SZOCHO alapjának csökkentését is. Eddig a minimum szociális hozzájárulási adót a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 112,5 százaléka után kell megfizetni, ez a szorzó azonban 2026-tól megszűnik. A vállalkozóknak január 1-től már nem a megemelt alapérték, hanem kizárólag a minimálbér, illetve a garantált bérminimum 13 százaléka után kell megfizetniük a szociális hozzájárulási adót.