Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

mfor.hu

Új utcák lesznek érintettek.

Az Újbudai Önkormányzat parkolási cége honlapján számolt be arról, hogy február elsejével bővülnek a parkolási övezetek, és a díjköteles zónát kiterjesztik Albertfalvára is. Ez a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti.

Az új várakozási övezet a D övezetbe tartozik, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni. A lakossági engedéllyel rendelkezők számára a parkolás ingyenes marad az éves fizetendő összegtől eltekintve.

A tájékoztatásban felhívták az érintett figyelmét arra, hogy a kiváltott engedélyek nem az egész kerületre, csak Albertfalvára, a fent meghatározott területre érvényesek, 2026. február 1. és 2027. március 31. között. A lakossági engedélyek esetén az éves várakozási díj lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.

