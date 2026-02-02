Nagy változást hozott a vasárnap a Wise ügyfeleinek is

Ahogy arról korábbi cikkeinkben is írtunk, Magyarországon 2026. február 1-től duplázódott az ATM-ből ingyen felvehető összeg a magyar banki ügyfeleknek, azaz a korábbi 150 ezres határt emelték meg 300 ezer forintra.

A Revb cikkében emlékeztetett, a szabályozó rendelet a magyar bankok ügyfeleire érvényes, a fintech cégekre nem vonatkozik. Mint írták, a Revolut nem módosított a készpénzfelvételi limitjein, maradtak az eddig alkalmazott díjmentes limitek, amelyeken felül 2 százalékot számol fel a vállalat.

A szakportál ugyanakkor kiemelte, a Wise ugyanakkor megemelte a készpénzfelvételi limitet. Míg 2025 tavaszán 80 ezer forintról 150 ezer forintra emelték a díjmentes készpénzfelvételi limitet, idén február elsejétől újból ugrott ez az érték, a magyar ügyfelek immáron 300 000 forintot vehetnek fel díjmentesen.