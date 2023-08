Nagyon furcsa terméket kezdett el árulni Magyarországon az Alza

A magyar áramszolgáltatók nem engedik meg, hogy a fogyasztó áramot tápláljon be a konnektoron keresztül a lakás vezetékeibe - ezért nálunk egyelőre nem terjedhetnek el a például Németországban és Ausztriában is egyre gyakrabban megfigyelhető erkélynapelemek. Ezek lényege, hogy villanyszerelő közreműködése nélkül kialakítható egy olyan rendszer, amivel villanyszámlánk valamelyest csökkenthető a napelemek által termelt árammal. Ezt vagy azonnal felhasználhatjuk, vagy ha épp nem fogyasztunk áramot, egy akkumulátorban is eltárolhatjuk.

Megvehetjük a rendszerhez a mikroinvertert, de a használatával nagyot kockáztatunk - hiszen nálunk tilos. Fotó: Depositphotos

A témával bővebben foglalkozó G7 szúrta ki: bár más áruházláncok a Magyarországon nem használható eszközöket nem forgalmazzák hazai áruházaikban (például Lidl, Aldi), a cseh gyökerű Alza ideje már a magyar vevőknek is eladásra kínálja az erkélynapelemes rendszerek fő kellékét, az úgynevezett mikroinvertert - cikkünk élesítésekor közel 150 ezer forintos áron.

A lap emlékeztet: az ilyen rendszer üzemeltetése Magyarországon az áramszolgáltató ászf-ének megsértése, ami végső soron azzal is járhat, hogy a használót az áramszolgáltató teljes egészében lekapcsolhatja a közműhálózatról. Jelenleg azonban nem egyértelmű, hogy mi történik, ha a fogyasztót az áramszolgáltató szankcionálja, hiszen nem tudni, hogy ki követett el hibát: a forgalmazó, a fogyasztó vagy épp az áramszolgáltató. A lapnak mindenesetre az Energiaügyi Minisztérium nem válaszolt arra a kérdésre, hogy van-e már állásfoglalása a termék használatáról.