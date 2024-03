Nagyon kiakadtak a nyugdíjasok a kormányra

Tévedés a nyugdíjasokat bűnbaknak beállítani! A magas államháztartási hiány oka nem a folyósított nyugdíjjárandóság következménye - írja a Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület az Országos Sajtószolgálatnak elküldött közleményében.

Nem értik.

Fotó: Fotó: Depositphotos

Szerintük nem a nyugdíjasoknak kifizetett járandóság felelős az első két hónapban tapasztalt kimagaslóan magas államháztartási hiány nagyságáért. Igaztalannak és bántónak tartjuk azt, hogy a kormány tagjai a törvényes kötelezettségük teljesítése után, a rekordhiány okozójaként az időseket bűnbaknak állítják be.

Megítélésük szerint jelentősen javulhatna a költségvetés egyenlege, ha a jövőben hatékonyabbá válna az állam működése. Gondolnak itt arra, hogy jelentősen nőhetnének a bevételek: a kintlévőségek és a behajthatatlannak minősített tartozások, a "fekete munka" és az eltitkolt közterhek behajtása révén. Említhetnénk továbbá a jelenlegi adókedvezmények, az adómentesség jelentős csökkentését, illetve a társasági nyereségadó számottevő részének a költségvetésen kívüli szereplő felé történő átirányítási lehetőség korlátozását - írják.

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület fontosnak azt is fontosnak tartja megemlíteni, hogy a nyugdíjasok jelenleg is nagymértékben hozzájárulnak a költségvetés bevételi oldalának növeléséhez: a hatályos közterhek őket is érintő részének teljesítésével, valamint az önkéntes és nem fizetett háztartási munka vállalásával.

