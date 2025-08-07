Nagyot ment a forint, ideje eurót venni?

Ítéletet mondtak a fiatalok a kormány által forszírozott alkotmányos lépésről

A magyar fiatalok egyre természetesebben használják a digitális fizetési módokat – legyen szó mobilappról, okosóráról, okoskarkötőről vagy bankkártyáról –, és ezek biztonságát már a készpénzzel – amellyel való fizetés joga a kormány javaslatára nemrég bekerült az alaptörvénybe – egyenértékűnek tartják. A K&H ifjúsági index legfrissebb adatai jól mutatják a generációs kettősséget: fejben már a jövőben élnek, de a gyakorlatban még sokan ragaszkodnak a hagyományos megoldásokhoz.