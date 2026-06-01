Napokon belül megtudhatjuk, hogyan néz ki majd a vagyonadó

Magyar Péter egyik választási ígérete volt a vagyonadó magyarországi bevezetése. Amelyet több európai ország is kivetett már, ám aztán egy részük eltörölte – jelenleg csak Norvégia, Svájc és Spanyolország sarcolja ezen a címen a tehetősebbeket.

A Tisza Párt elnöke előbb, tavaly augusztusban az 5 milliárd forint feletti vagyonok megadóztásáról beszélt, később azonban ezt az alsó limitet levitte 1 milliárdra. A kormányalakítást követően Kármán András pénzügyminiszter azt közölte, hogy június 5-éig, azaz e hét péntekig kidolgozzák a vagyonadó részleteit, valamint a hozzá kapcsolódó bizalmi vagyonkezelés (bvk) szabályozásának részletes tervezetét.

Még tehát a részletek ismerete nélkül beszélt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában arról, hogyan nézhet ki a vagyonadó, milyen hatása lehet – például emiatt külföldre menekíthetik-e a tehetősebbek a vagyonukat vagy annak egy részét –, s a költségvetés mekkora adóbevételre tehet szert ebből.

A beszélgetést – amelynek első részében a Privátbankár Diszkont Árkosár legfrissebb eredményei kerültek terítékre – itt lehet meghallgatni, a műsorvezető M. Szűcs Péter.

Böngészője nem támogatja az audiolejátszót.

Ugyanezzel a témával foglalkozott a Klasszis Klub Live múlt csütörtöki adása.

S egyebek mellett a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jelenét és jövőjét járja majd körül jövő kedden, június 9-én - remélhetőleg már a konkrétumok ismeretében – lapcsoportunk, a Klasszis Média vagyonkezelési konferenciája.

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket! Jelentkezzen most Early Bird kedvezménnyel >>

(Csabai Károly szerzői oldala itt érhető el.)