Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

A napokban közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), az adótraffipax részeként weboldalán, hogy a Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2026. március 6. és 7. között ellenőrzik a virág- és ajándékárusokat. Ez persze bevett eljárás, de a NAV emberei az elviteles és házhoz szállító éttermeket és vendéglátóhelyekre is kiszállnak.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatát vizsgálják.

A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések – hívta fel a figyelmet az adóhivatal.