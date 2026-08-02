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Személyes pénzügyek Adó Adózási szabályok, tudnivalók

A NAV is lép a brutális forróság hatására

mfor.hu

Ugyan jövő héten is lehet ügyeket intézni, de az elviselhetetlen kánikulához igazítja működését az adóhivatal.

Az adóhivatal ügyfélszolgálatain jövő héten is intézhetőek az adóügyek, de a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást hétfőtől szerdáig a helyszínek adottságaihoz igazítják – közölte a NAV vasárnap az MTI-vel.

A klimatizált, központi ügyfélszolgálatok a normál rend szerint várják az ügyfeleket. Azokon a kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított, rövidített nyitvatartás lép életbe, ezek a hivatalok hétfőtől szerdáig csak 12 óráig tartanak nyitva – írták a közleményben.

 

Online az igazi

A NAV közölte azt is, hogy bár hétfőtől a személyes ügyfélszolgálatok rendje változik, az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek mindig rendelkezésre állnak.

Felhívták a figyelmet, hogy a NAV Ügyfélportálján gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte minden adóügy.

Ha pedig valaki telefonon kérne segítséget, a NAV Infóvonala teljes üzemidőben – 8.30-tól 16 óráig – a hőségriadó napjain is hívható a 1819-es számon (külföldről: +36 1 461-1819).

(MTI)

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