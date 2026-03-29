Ne hagyja veszni! Nyugdíjasként is járnak ezek az akár nagy pénzösszegek is

A nyugdíjasoknak járó támogatások közé tartozik az egyszeri segély és a méltányossági nyugdíjemelés is. A segély egy legalább 15.000, legfeljebb 50.000 forintos egyszeri kifizetés, amit jellemzően csak nagyon nehéz anyagi helyzetben lévők kaphatnak meg. A kivételes nyugellátás-emelés összege legalább 3000, legfeljebb 8000 forint lehet, azonban ez beépül a nyugdíj összegébe.

Idei támogatások nyugdíjasoknak

A Hóvége.hu oldal írása szerint most akutális, érdemes erről is tudni: húsvét alkalmából több vidéki és fővárosi önkormányzat is támogatja az időseket. A budavári önkormányzat 15 000 forintos támogatást nyújt a 80 év felettieknek, a XIII. kerület nyugdíjasai 9 000 forint értékű élelmiszer-utalványban részesülnek, a XV. kerületben peidg a 65 év feletti lakosok 8 000 forintos vásárlási utalványra jogosultak. Berettyóújfaluban és Szegeden nem pénzzel vagy utalvánnyal, hanem húsvéti élelmiszercsomaggal készülnek.

A kormány 2025-ben bővítette ki a programot: tavaly márciustól az ötezer főnél kisebb lakosságszámú településeken élő, nyugdíjban és hasonló ellátásban részesülők otthonfelújítási támogatást vehetnek igénybe 2026. június 30-ig.