Ne várjon, aki klímát cserélne, újabb roham jöhet a nyáron a készülékekért

2022 utolsó negyedévében hazánkban is ugrásszerűen megnőtt az érdeklődés azon készülékek iránt, amelyekkel teljes értékűen lehet fűteni is a tavaszi/nyári hűtési időszakot követően. Ez a megoldás nagyon költséghatékony, főleg olyan lakóházak esetében, ahol a fűtéskorszerűsítés nagyobb beruházást igényelne, ugyanis ezzel a kisebb költségvetésű beruházással jelentős energiamegtakarítás érhető el a családok számára is. Aki a komfortérzet és a levegőminőség javítása érdekében szeretne klímát vásárolni, annak érdemes minél előbb cselekedni, mielőtt még beköszönt a kánikula - derül ki a Panasonic lapunkhoz eljuttatott sajtóközleményéből

Megduplázódott a piac

A roham már 2021-ben elkezdődött annak köszönhetően, hogy az Euróipai Unió elkezdte fokozottan támogatni a megújuló zöld támogatásokat, és ehhez kapcsolódóan a legtöbb európai országban az erre épülő megfelelő támogatási rendszer továbbra is fennáll. „A másik jelentős tényező, ami ezt befolyásolta, az a ma is fennálló orosz-ukrán háború, ami a dekarbonizációs folyamatot szintén nagyon felgyorsította. Az elmúlt egy évben a két évvel ezelőtti, tehát a 2020-as évhez képest a piac összességében legalább a duplájára nőtt. Természetesen vannak különbségek az országok között, hiszen vannak helyek, ahol már korábban is jellemző volt a »zöld trend«, és ezekben az esetekben a növekedés nem annyira látványos, azonban ahol a támogatási rendszer csak az elmúlt években kedvez ennek, nagyon nagy mértékben növekedett a piac” – hangsúlyozta Kozák Tamás, a Panasonic Marketing Europe GmbH Heating&Ventilation Air-conditioning divíziójának vezetője.

„Fontos azonban azt is megjegyezni, hogy amennyiben valaki a komfortérzet növelése vagy éppen a levegőminőség javítása érdekében szeretne klímaberendezést vásárolni, annak nem érdemes a bizonytalan állami támogatásra vagy éppen a kánikulára várni. Június elején egészen biztosan ismét nagyobb rohamra lehet majd számítani, és bár termékből elegendő lesz a kereslet kielégítéséhez, a szakemberekre valószínűleg várni kell majd. Az online reprezentatív felmérésünk során kiderült, hogy a válaszadók csaknem 40 százaléka-a tervez légkondicionálót, és a levegő-víz hőszivattyúk iránt is 20 százalékuk érdeklődik”

– tette hozzá a szakértő.

Kapcsolódó cikk Jó hír jött a napelemeseknek, de csak visszafogottan lehet örülni A hálózati és tárolási problémák nem oldódtak meg, így a napenergia további térnyerése előtt maradnak még akadályok.

Érdemes előre gondolkozni

„Minden évben tapasztalható, hogy az emberek az utolsó pillanatban, tehát akkor kapnak a fejükhöz, amikor beköszönt az igazi nyári idő, a kánikula. Ez egyrészt bonyodalmat okozhat abban az esetben, amikor szeretnék szakemberrel ellenőriztetni a klímaberendezéseket, másrészt, ha valaki új készüléket szeretett volna vásárolni, az elmúlt években tapasztalhatta, hogy sok esetben annak megérkezése majd beszereltetése is jelentős várakozással járt együtt. Manapság a klímapiac gyártói oldalról rendeződni látszik, egyre kevésbé tapasztalható elakadás az ellátási láncban” – emelte ki a Panasonic szakértője.

Készülékekből nem lesz hiány, szakembert viszont már késő a kánikulában keresgélni. Fotó: Pixabay

Általánosságban elmondható, hogy a klímával való fűtés az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, azonban ebben a trendben a tavalyi évben jött el az igazi áttörés. „Fontos kiemelni, hogy a különböző támogatási programoknak köszönhetően sokan preferálták a nagyobb értékű, hatékonyabb légkondicionáló berendezéseket” – mondta el Mucsányi Béla, az Alfasonic Kft. kereskedelmi vezetője. A teljesítmény mellett ráadásul a design, illetve a levegőminőség javítása is elsődleges szemponttá vált. „A Covid-világjárvány hatása is befolyásolta a vásárlók döntését, hiszen ezt követően kezdtek el egyre többen tudatosan odafigyelni a személyes környezetük fokozott fertőtlenítésére és minőségének emelésére” – tette hozzá Mucsányi Béla.

Sokan kivárnak

„Az idei évben előreláthatólag nem kell attól tartani, hogy nem lesz elegendő légkondicionáló berendezés a piacon. A 2023-as évben is növekedésre lehet számítani, azonban mivel hazánkban egyes támogatások megszűntek az előző év végével, így az idei év első hónapjaiban már tapasztalható volt, hogy sokan kivárnak a vásárlással” – mutatott rá a kereskedelmi vezető.

Ez a téma is szóba kerül majd a Klasszis Klub Live következő, június 14-i rendezvényén, amelyről bővebb információt itt talál.