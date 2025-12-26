Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Az infostart.hu vette észre, hogy a Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait. Mint írták, az ütemezés értelmében az év tizenkét hónapjából négy alkalommal a megszokott tizenkettedikei dátumtól eltérő napon érkezik az utalás, így a nyugdíjasoknak erre kell felkészülni:
- Április 10. (péntek) – eltérés a megszokott 12-i dátumtól
- Július 10. (péntek) – eltérés a megszokott 12-i dátumtól
- Szeptember 11. (péntek) – eltérés a megszokott 12-i dátumtól
- December 2. (szerda) – korábbi kifizetés az ünnepek miatt