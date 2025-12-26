Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Így lesz szép a karácsony, ha erre is figyel

Sajnálatos módon az ünnepek alatt is történnek tragédiák, sőt, bizonyos káresemények száma még meg is ugrik a karácsonyi időszakban. Ilyen tipikus káresemény a lakástűz, melyek száma december utolsó hetében érezhetően megemelkedik. A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.