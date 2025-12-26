1p
Személyes pénzügyek Nyugdíj, öngondoskodás

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

mfor.hu

Közzétették a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait.

Az infostart.hu vette észre, hogy a  Magyar Államkincstár közzétette a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait. Mint írták, az ütemezés értelmében az év tizenkét hónapjából négy alkalommal a megszokott tizenkettedikei dátumtól eltérő napon érkezik az utalás, így a nyugdíjasoknak erre kell felkészülni:

  • Április 10. (péntek) – eltérés a megszokott 12-i dátumtól
  • Július 10. (péntek) – eltérés a megszokott 12-i dátumtól
  • Szeptember 11. (péntek) – eltérés a megszokott 12-i dátumtól
  • December 2. (szerda) – korábbi kifizetés az ünnepek miatt

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

Úgy tűnik, a kormánypárt hívei gazdagabbak mit politikai ellenfelei szavazói.

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Jó tudni és érdemes figyelni.

Hogyan lehet jól befektetni egy okostelefonnal?

A nullás látra szóló kamatok világában az átmenetileg vagy tartósabban szabaddá vált pénzek befektetése felértékelődött. Ezt ma már megkönnyíti egy okostelefon, amelyen többféle applikációval is befektethetünk. De vajon hogyan érdemes ezt elkezdeni? A BiztosDöntés.hu szakértői ennek jártak utána.

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

A december hagyományosan az egyik legforgalmasabb a SZÉP kártyás fizetéseket illetően.

Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Az új díjakról szóló értesítésekben 10-20 százalékos áremelés szerepel, az alkuszok viszont állítják: egyáltalán nem emelkedik a casco és a kötelező biztosítás díja. Akinél árat emelt a biztosító, annak érdemes kalkulálnia és váltania. 

Így lesz szép a karácsony, ha erre is figyel

Sajnálatos módon az ünnepek alatt is történnek tragédiák, sőt, bizonyos káresemények száma még meg is ugrik a karácsonyi időszakban. Ilyen tipikus káresemény a lakástűz, melyek száma december utolsó hetében érezhetően megemelkedik. A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.

Vége lehet az alapszámla ingyenességének

Egy Európai Uniós szabályozás hívta életre az alapszámlát. Ez egy olyan csomag, melynek a számlavezetési díját jogszabály rögzíti, melyért cserébe a szolgáltatások meghatározott körét kell ingyen biztosítani.

Baj van? Rég nem tartoztak ennyivel a magyarok hitelkártyán

Nyolc éve nem látott összeg. Még készpénzfelvételre is sokan használják a hitelkártyát.

Újabb devizahiteles nyert pert

Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon. 

Prolongálták egyes diákhitelek kamatstopját

A kormány döntésének köszönhetően továbbra is érvényben marad a kamatstop a 2024. december 31-ig felvett szabad felhasználású diákhitelekre, így ezekre változatlanul 7,99 százalékos kamat vonatkozik, az ezen időpont után igényelt Diákhitel1 kamata 2026. január 1-től 8,69 százalékra mérséklődik. Változatlanul kamatmentesen áll rendelkezésre a tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel is – közölte a Diákhitel Központ csütörtökön az MTI-vel.

