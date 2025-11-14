3p
Négy megyében felszállt a köd: megvannak a legjobb pénzügyes középiskolások

Tolna, Pest, Nógrád és Heves legjobbjai biztosították helyüket az országos döntőben a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyen.

Az elérhető helyek több mint fele betelt a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi vetélkedő országos döntőjében, miután november 13-án újabb négy megye technikumi és szakképző iskolai csapatai mérték össze tudásukat a második fordulós küzdelmek során. Az öt versenynapból három sikeresen lezajlott, így az országos döntőbe jutó 20 csapatból 12 kiléte már ismertté vált.

A csütörtöki küzdelmekben Tolna, Pest, Nógrád és Heves vármegyék négyfős csapatai álltak a képzeletbeli rajtvonalra – azok a csapatok, amelyek korábban sikerrel vették az első online forduló által jelentett akadályt. Mindenhonnan a 10-10 legjobban teljesítő csapat került be a második fordulóba, ahol arról kellett döntést hozni, melyik az az 1-1 csapat, amely bejut a december 10-i, immáron személyes részvétellel zajló országos döntőbe. A csapatok háromféleképpen is gyűjthettek pontokat: egy reggeli kvíz-kérdéssorral, majd a szóbeli fordulón – melyhez videókapcsolaton keresztül kellett csatlakozniuk – villámkérdések és egy kifejtős kérdés helyes megválaszolásával.

A kifejtős kérdésekre ezúttal is szakértő zsűri előtt kellett választ adniuk a középiskolás diákoknak – természetesen előtte megfelelő felkészülési időt kaptak gondolataik összegzésére. A szervező Privátbankár munkatársai mellett a szakmai partnerek szakértői vettek részt a zsűriben – a Fundamenta Lakáskassza, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselői is részt vettek a játékos „vizsgáztatásban” és értékelésben.

Ők és a további partnerek – a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Gránit Alapkezelő és az országos döntőnek is helyszínt biztosító Budapesti Gazdasági Egyetem – nem csak szakmai tudásukkal és a felkészítő anyagok összeállításához nyújtott segítséggel, hanem értékes ajándékokkal is hozzájárulnak a verseny sikeréhez, amely így összességében ezúttal is milliós összdíjazás mellett zajlik.

A zsűrinek egyes megyékben a szokásosnál is nehezebb dolga volt: itt a jól felkészült csapatok kivétel nélkül magas színvonalon teljesítettek a kifejtős kérdéseknél, így a pontozásnál nüansznyi különbségek döntöttek – ezekben a helyzetekben inkább a reggeli kvízkérdésekkel és a villámkérdésekkel szerzett pontok alakították érdemben a rangsort. Az összesítést követően a második forduló harmadik versenynapját követően az alábbi csapatok kerültek be az országos döntőbe:

Four4Profit
Iskola: Energetikai Technikum és Kollégium
Csapatkapitány: Lacza Kiara
Felkészítő tanár: Lampertné Dr. Akócsi Ildikó

Shortoló Sámánok
Iskola: Nógrád Megyei SZC Táncsics Mihály Technikum
Csapatkapitány: Király Réka
Felkészítő tanár: Bakosné Bencsik Krisztina

TeknőcöK 
Iskola: Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum
Csapatkapitány: Kántor Boglárka
Felkészítő tanár: Dombiné Mirkó Ilona

VíziBomba
Iskola: Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium
Csapatkapitány: Bárdos Nóra
Felkészítő tanár: Dr. Sesztákné Kappanószki Ildikó

A tizenkét, már továbbjutott csapat teljes listája a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n érhető el – ahogy a második fordulós küzdelmek zajlanak, úgy frissül folyamatosan a lista. A következő versenynapra november 18-án kedden kerül sor, amikor Borsod-Abaúj-Zemplén, Somogy, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék legjobb csapatai közül kerül ki az újabb négy résztvevője az országos döntőnek.

