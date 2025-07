Négyszázezren váltottak lakásbiztosítást: nagyon jól jártak

Aki lemaradt az idei kampányról, az is válthat még biztosítást. Erre egyrészt a lakásbiztosítások fordulónapja előtt van lehetőség, a szerződéseket legkésőbb 30 nappal az évforduló előtt lehet felmondani, ha valaki másik biztosítónál kötné újra a lakásbiztosítását. A másik lehetőség az, hogy a lakástulajdonos nem vált biztosítótársaságot, hanem ugyanannál a cégnél aktualizálja a szerződését, ezt a biztosítók általában egész évben engedik függetlenül attól, mikor van a szerződés fordulónapja. A szakértők szerint legalább háromévente érdemes átnézni a lakásbiztosításokat, és aktualizálni a fedezeteket, hogy a szerződő elkerülje az alulbiztosítottságot, és megfelelő védelmet kapjon minden esetben.

A lakásbiztosítási kampány eredményeként egy 70 millió forintos biztosítási összegű otthon átlagos díja 6,3 százalékkal csökkent. Ez arra utal, hogy a lakosság emelkedő díjak mellett is magasabb fedezetet választott. Ez nemcsak kedvezőbb ár-érték arányt eredményezett, hanem hozzájárulhatott az alulbiztosítottság mérséklődéséhez is.

Csak most következik a hajrá a lakásbiztosítási kampányban. A Netrisk érdekes adatokat közölt az „érintettekről”.

A lakásbiztosítások átlagdíja 2025 áprilisában 64 432 forint volt országosan, ami 8,7 százalékos emelkedés egy év alatt. A biztosítók ugyanakkor eközben 19,6 százalékkal növelték az otthonok egy négyzetméterre jutó átlagos biztosítási összegét, mely a kárkifizetés maximálisan vállalt összegét jelenti. A lakásbiztosítási kampány hatására így javult a lakásbiztosítások ár-érték aránya, és csökkenhetett az alulbiztosítottság is.

Sikeres volt az idén márciusi lakásbiztosítási kampány az aktivitási adatok: mintegy 400 ezer szerződés mozdult meg, ami a tavalyi részvételi arány négyötöde – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) idei, I. negyedévi (áprilisra is kitekintő) Lakásbiztosítás-indexéből. Az MNB adatai szerint a biztosítók 62 százalékának nőtt a lakásbiztosítási állománya az idei kampány során. A piac koncentrációja ugyanakkor tovább csökkent: a 4 legnagyobb piaci szereplő részesedése a kampány új ajánlatait tekintve a tavalyi 64 százalékról idén 58 százalékra – azaz jóval a mai 75 százalékos piaci részesedésük alatti mértékre – csökkent. Ez a verseny élénkülését mutatja.

