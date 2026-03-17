Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Nem akar pénzt bukni az adóbevallásán? Ezekre kell figyelni

Egyszerűnek tűnik a dolgunk, de lehet hibázni.

A személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése ma már egyszerűbb, mint régen, mégis sok adózó követ el olyan hibákat, amelyek késedelmet vagy anyagi hátrányt okozhatnak. A Niveus szerint a leggyakoribb problémák közé tartozik a bevallási tervezet ellenőrzés nélküli elfogadása, a kedvezmények kihasználásának elmulasztása, valamint a több jövedelemforrás vagy speciális élethelyzet hibás kezelése. Néhány perc alapos ellenőrzés és a legfontosabb adminisztratív lépések betartása jelentősen csökkentheti a hibák és az utólagos korrekciók kockázatát.

A Niveus összegyűjtötte a leggyakoribb hibákat, amelyekre különösen érdemes figyelni a 2025-ös évre vonatkozó bevallási időszakban.

1. A bevallási tervezet automatikus elfogadása ellenőrzés nélkül

Sokan úgy gondolják, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által készített tervezet (amely március 15-étől elérhető) minden adatot tartalmaz, azonban ez nem minden jövedelemtípusra igaz. Különösen az ingatlan bérbeadásból, külföldről származó jövedelemből vagy egyes nem lejelentett befektetésekből származó bevételek hiányozhatnak.

2. Kedvezmények kihasználásának elmulasztása

Gyakori hiba, hogy az adózók nem érvényesítik az összes jogos kedvezményt — például családi kedvezményt, első házasok kedvezményét vagy személyi kedvezményt — így akár jelentős visszatérítéstől eshetnek el.

3. Rosszul feltüntetett vagy hiányzó jövedelmek

A nem rendszeres bevételek — például alkalmi munkából, külföldi munkából vagy egyes befektetésekből származó jövedelem — gyakran kimaradnak vagy hibásan kerülnek feltüntetésre.

4. Hibás bankszámlaszám megadása

Meglepően gyakori adminisztratív hiba, hogy a visszatérítéshez megadott bankszámlaszámot elírják, ami késleltetheti a kifizetést.

5. Határidők figyelmen kívül hagyása

Sokan az utolsó pillanatra hagyják a beadást, ami növeli a hibázás esélyét és az adminisztratív problémák kockázatát.

6. Több munkáltatótól származó jövedelem hibás kezelése

Munkahelyváltás vagy párhuzamos foglalkoztatás esetén könnyen eltérés lehet a levont adó és a tényleges kötelezettség között, ezért fontos az igazolások ellenőrzése.

7. Ingatlanértékesítés helytelen elszámolása

Az ingatlan eladásából származó jövedelem adózása összetett szabályokhoz kötött, ezért gyakran hibásan vagy hiányosan kerül be a bevallásba, de az is lehet, hogy nem is gondolnak rá.

8. Egyéni vállalkozói státusz figyelmen kívül hagyása

Az egyéni vállalkozók bevallása jóval összetettebb, és a költségelszámolás hibái könnyen eltérésekhez vezethetnek.

9. Az 1+1  százalék felajánlás elmulasztása vagy hibás megadása

Sokan megfeledkeznek arról, hogy az adó 1+1  százalékáról külön kell rendelkezni, vagy nem jelölik meg helyesen a kedvezményezettet.

10. Igazolások (például M30) figyelmen kívül hagyása

A munkáltatói igazolások ellenőrzésének elmulasztása hiányos vagy pontatlan bevallást eredményezhet.

A tudatos ellenőrzés kulcsfontosságú – hívják fel a figyelmet.

„A digitalizáció jelentősen megkönnyítette az adóbevallást, de a felelősség továbbra is az adózóé. Néhány perc alapos ellenőrzéssel komoly kellemetlenségek és anyagi veszteségek előzhetők meg”

— emelte ki Bagdi Lajos a Niveus partnere.

 

Alapjaiban változott meg, ahogy a magyarok fizetnek

Alapjaiban változott meg, ahogy a magyarok fizetnek

Egyre kevesebb készpénzfelvétel történik.

Mindenkinek érdemes átnéznie most a lakásbiztosítását

Mindenkinek érdemes átnéznie most a lakásbiztosítását

Elindult a lakásbiztosítási kampány, az elavult szerződéseket érdemes átnézni, és frissíteni – erről is beszélt a Trend FM hétfői adásában Herman Bernadett, az Mfor főmunkatársa. 

Figyelmeztettek: végleg lemarad a bevallás kapcsán, aki ma nem lép

Figyelmeztettek: végleg lemarad a bevallás kapcsán, aki ma nem lép

Március 16-án azaz még a hátfői napon van az utolsó lehetőség a hagyományos forma kérelmezésére a NAV szerint.

A magyar vásárlók elégedetlenek az online vásárlással

A magyarok az egyik legelégedetlenebbek az online vásárlással

A magyar számok jóval magasabbak a 35 százalékos uniós elégedetlenségi átlagnál.

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét.

Olcsóbban jobbat: pörög a lakásbiztosítási kampány

Olcsóbban jobbat: pörög a lakásbiztosítási kampány

A várakozásokkal szemben élénkebb az idei lakásbiztosítási kampány, mint a 2025-ös. Az átlagdíj a kampányban 38 ezer forint – mondják az alkuszok. 

Kói Tiboer CIB Bank

Otthon Start: az önerő előteremtése okozza a legnagyobb problémát

A lakáshitelpiac 80 százalékát ma már támogatott hitelek teszik ki. Sokaknak a 10 százalékos önerő előteremtése is gondot okoz – mondta el Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője a Klasszis Podcastban.

GKI: Az infláció szerkezete továbbra sem egységes

A forint gyengülése nem csupán az árfolyamtáblán jelenik meg – hanem a bevásárlókosárban is. A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése bemutatja, milyen mechanizmusokon keresztül gyűrűznek be az árfolyamváltozások a magyar fogyasztói árakba, és hogyan alakult ez az összefüggés az elmúlt évtizedben.

Az emberek 70 százaléka leváltotta az eddigi lakásbiztosítását

Már több mint 112 ezer új lakásbiztosítási kalkulációra került sor az idei kampány időszakában a Netrisknél. Március első hetéig 10-ből 7-en váltottak biztosítót, új kötések esetében pedig átlagosan 18 ezer forintot tudtak megspórolni azok, akik kihasználják ezt a lehetőséget. Az átlagdíj március első hetéig 37 500 forint volt, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül.

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

MNB: háborús országban legfeljebb korlátozottan segíthet az utasbiztosítás.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal! (x)

