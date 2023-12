Nem fogja elhinni, mennyibe kerül egy euró

Ilyenkor, az év végéhez közeledve sokszor láthattuk elkeseredve forintunk főbb devizákkal szembeni leértékelődését. A Magyar Nemzeti Banknál 2007-től elérhető statisztikai adatok azt mutatják, hogy ez a sajnálatos fejlemény az utóbbi 16 alkalomból (2007-2022 között) 11 ízben fordult elő. Ezen belül az utóbbi öt esztendőben, 2017-2022 között a forint évről évre gyengébben zárt a főbb devizákkal (az euróval, az amerikai dollárral és a svájci frankkal) szemben, mint ahol nyitott.

Most megvan az esély arra, hogy ez a negatív tendencia megtörjön. Az euróval szemben a forint közel 5 százalékkal áll erősebben, a dollárral szemben még nagyobb teret nyert, csaknem 8 százalékkal kell most kevesebbet fizetni a zöldhasú egységéért, s bár a svájci frank viszonylatában nem szerepelt olyan jól a törvényes fizetőeszközünk, azért ott is sikerült 0,8 százalékot nyernie.

