Nem hat a koronavírus a magyar vagyonokra, a szűk elit csak gyarapodik

Alapjaiban forgatta fel a koronavírus a privátbanki szektor szereplőinek életét is, ennek ellenére a Blochamps Capital Kft. legfrissebb elemzése szerint idén Magyarországon 8-10 százalékkal, 6200 milliárd forint fölé nőhet majd a kezelt privátbanki vagyon összege. A világjárvány katalizálta a digitális megoldások használatát, és elgondolkodásra késztette a tehetőseket az utódlás kérdésével kapcsolatban is.

A koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére a nemzetközi adatokat jelentősen meghaladó mértékben, 8-10 százalékkal nőhet idén a privátbanki kezelt vagyon összege Magyarországon. Miközben a hazai középosztály vagyoni ereje csökken, a felső középosztály és elmúlt években kialakult új gazdasági elit nagyjából 50 ezer főre tehető csoportja folyamatosan gyarapodik. A privátbanki szolgáltatók által kezelt vagyon a tavalyi 5720 milliárd forintról várhatóan 6200 milliárd forint fölé nő - derül ki a Blochamps Capital Kft. legfrissebb elemzéséből. A pénzügyi tanácsadó cég 2002 óta készít elemzéseket és 2004 óta képez adatbázist a hazai, valamint a magyar ügyfélreferenssel rendelkező külföldi privátbanki szolgáltatók adataira alapozva.

“A privátbanki ügyfelek száma nem emelkedik érdemben a tavalyi 44500-ról, legfeljebb néhány száz új belépő jelentkezhet ügyféloldalon. Más rendkívül fontos változásokat azonban hozott a világjárvány” - mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital Kft. alapítója.

“A koronavírus nagyon rövid idő alatt két fontos problémára is ráirányította a figyelmet. Az egyik az utódlás kérdése, azaz a succession planning, a másik pedig a digitális fejlesztések jelentősége, és a döntően az idős generációhoz tartozó hazai ügyfelek eligazodási képessége az online térben” - teszi hozzá a szakember. A magyarországi privátbanki ügyfelek 69 százaléka 50 év feletti, és a számlák harmada felett 65 évnél idősebb ügyfelek diszponálnak. Különösen magas az átlagéletkor a 10 millió eurónál nagyobb vagyont birtoklók körében. Míg Európában 1988-ban még 30 év volt a társadalom átlagéletkora, mára ez 42 évre nőtt. Ahogy számos nyugati országban, úgy itthon is szembe kell néznie a vagyonosoknak és a privátbanki szolgáltatóknak azzal, hogy időben gondoskodniuk kell az örökösök kijelöléséről.

Nemzetközi kitekintés

Mindazonáltal a Blochamps Capital elemzéséből kiderül az is, hogy messze nem Magyarországon a legrosszabb a helyzet. Japánban például a lakosság harmada 65 év feletti, a szigetországot Finnország és Olaszország kíséri az elöregedettségi toplista élén. A világ legmagasabb lakossági átlagéletkorát Monacó tudhatja magáénak 53 évvel, a leggyorsabb ütemben pedig Görögország, Lengyelország, Portugália, Szlovénia, Szlovákia, Spanyolország és Dél-Korea népessége öregszik.

2060-ra globálisan kétszer annyi idős ember jut majd 100 munkaképes korúra, mint most, azaz a nyugdíjrendszerek reformja és a megtakarítások növelése elkerülhetetlen mind a vagyonos, mind a közép- és az alsó társadalmi osztályok tagjai számára.

Kikényszerített digitális forradalom

Ami a digitális platformok használatát illeti, a COVID-19 ezt a területet is sokkhatásként érte - állapítja meg a Blochamps Capital elemzése. Míg a privátbanki szolgáltatóknak erőltetett menetben kellett fejleszteniük és szinte azonnal élesben kipróbálni a különböző online alkalmazásokat, az ügyfeleknek el kellett fogadniuk, hogy nincs más lehetőségük, mint az internet segítségével intézni pénzügyeiket.

“Gyakorlati oldalát tekintve a koronavírus végső soron jót tett a szektornak, hiszen a szolgáltatóknak azonnal reagálniuk kellett - és döntő többségük sikeresen meg is oldotta ezt -, az ügyfelek pedig gyorsan elsajátítottak olyan rutinokat, gyakorlatokat, amelyekre korábban automatikusan nemet mondtak” - véli Karagich István. Szerinte ennek azért is van különösen nagy jelentősége, mert az idősebb generáció tagjai mindeddig alapvetően a személyes kapcsolattartásban és ügyintézésben bíztak, most viszont számukra is egyértelműen kiderült: bizonyos egyszerűbb tranzakciók esetében az internet használata is abszolút biztonságos és praktikus út.

A járvány végérvényesen megváltoztatja a nemzetközi vagyonkezelői modellt. 2020-tól megkerülhetetlen része lesz a privátbanki szolgáltatásoknak az utódlásra való fókuszálás, a Big Data felhasználása, a hibrid, azaz a személyes és a digitális megoldásokat ötvöző tanácsadás, ahogy a digitalizált adatkezelés és adathitelesítés is - prognosztizálja összegzésében a Blochamps Capital Kft. elemzése.