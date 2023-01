Nem jár rosszul idén, aki állami cégnél dolgozik

Jövő héten kezdődnek a bértárgyalások a MÁV-nál, a Volánbusznál, a Magyar Postánál és az állami közműszektorban, és átlagosan 15-16 százalékkal emelkedhet 2023-tól az érvényben lévő bérmegállapodás alapján tervezett 5 százalék helyett - így értesült a Napi.hu.

Az állami szektorban nagyobb emelés jöhet. Fotó: Depositphotos

A tárgyalásra azért van szükség, mert bár 2021-ben történt egy még az idei évre is vonatkozó meg megállapodás, ez még nem kalkulált a súlyos inflációval, ami idén tavaly következett be és idén is várható. A 2021-es alkuban 5 százalékos emelés szerepelt 2023-ra.

A béremeléssel kapcsolatban konkrét ígéretek még nem hangzottak el, de a minimálbérek emelése, az idei évre várt átlagbér-növekedés és a fővárosi cégeknél kötött alkuk alapján az érdekképviseletek 15-17 százalékos mértéket tartanak reálisnak, ennyire is számítanak.

Az állami vállalatok vezetése nyitott a bérkorrekcióra, de a saját költségvetésükből ezeket az emeléseket nem tudják kigazdálkodni, a kormánynak mindenképpen forrásokat kell biztosítania a költségvetésből. A fizetések rendezésére a szakszervezetek szerint mindegyik fél nyitott.