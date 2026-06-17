Nem kérnek a magyar emberek a pénzügyi tanácsokból

A magyar felnőttek mindössze 20 százaléka fordul elsőként szakemberhez egy fontos pénzügyi döntés előtt – derül ki a CIB Bank megbízásából készült reprezentatív felmérésből. Pénzügyi döntéseik során sokan érzik úgy, hogy egyedül vannak, vagy nincs kire támaszkodniuk. A legtöbben továbbra is családtagjaik, barátaik véleményére vagy saját megérzéseikre támaszkodnak, pedig a megfelelően megalapozott pénzügyi döntések hosszú távon is meghatározóak lehetnek – olvasható a CIB Bank lapunkak küldött közleményében.

„Hogyan tegyek félre többet? Kölcsönt vegyek fel vagy spóroljam össze? Kössek nyugdíjbiztosítást? Mibe fektessem az év végi jutalmat? Mekkora legyen a vésztartalék?” Pénzügyi döntések tucatjait kell meghozni hónapról hónapra, ám Magyarországon nagyon sokan bizonytalanok a pénzügyeiket illetően, nem kellő tudatossággal kezelik azokat: ezt tanúsítja a lakossági bankszámlákon és készpénzben évek óta lekötés, befektetés nélkül tartott nagyjából 20 ezer milliárd forint is.

A tudatos pénzügyi döntések hiányát támasztja alá a CIB Bank megbízásából készült felmérés is, amely szerint a felnőtt magyar lakosság 22 százaléka épp csak az alapokat ismeri vagy elveszettnek érzi magát a pénzügyekben, további 41 százaléknak pedig a saját bevallása szerint is vannak hiányosságai. A legtöbben (az emberek majdnem egyharmada) a befektetések terén érzik magukat bizonytalannak, de a napi pénzügyek tervezésében is sokan (19 százalék) tanácstalanok.

Ennek ellenére a többség, 55 százalék nem kér szakértői tanácsot: a felmérés egyik legfontosabb megállapítása, hogy egy fontos pénzügyi döntés előtt a legtöbben (36 százalék) először valamelyik családtagjukkal vagy barátjukkal beszélik meg a helyzetet, minden ötödik felnőtt pedig senkit sem kérdez meg, hanem egyedül dönt. Csupán minden ötödik magyar tartja elég fontosnak a témát ahhoz, hogy szakértőhöz forduljon: 12 százalék banki tanácsadót, 8 százalék pedig pénzügyi tanácsadót vagy ügynököt kérdez meg. Majdnem ugyanennyien (15 százalék), elsősorban szakértői cikkekből, blogokból vagy videókból szerzik ismereteiket.

Kapcsolódó cikk Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani? Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Annak, hogy sokan ódzkodnak a szakértői segítség igénybevételétől, több oka is van: jelentős azok aránya (12 százalék), akik egyszerűen nem tudják, hol találnának megbízható szakembert. Beszédes adat, hogy az emberek több mint egyharmada (36 százalék) úgy érzi, hogy a pénzügyi döntéseiben gyakran egyedül marad, mert nem talál megbízható tanácsadót.

„Pénzügyi döntéseink hosszú éveken, sőt évtizedeken át hatnak az életünkre: akár a nyugdíjasként eltöltött éveink minősége múlhat azon, kinek a tanácsaira hallgatunk. A CIB Bank tanácsadói komplex, de érthető pénzügyi tervezéssel állnak ügyfeleink rendelkezésére a napi pénzgazdálkodástól a megtakarításokon és befektetéseken át a nyugdíj-előtakarékosságig”

– mondta Vasas Norbert, a CIB Bank megtakarítási termékekért és szolgáltatásokért felelős vezetője.