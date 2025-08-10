Nem mérik nagy kanállal a zöld kamatkedvezményeket a bankok

Nem túl nagyvonalúak az energetikai szempontból hatékony, új lakások vásárlását, vagy az energiahatékonyság növelésére szolgáló felújítások finanszírozását célzó piaci lakáshitelek kamatkedvezményeinél a bankok: a hitelintézeteknél jelenleg jellemzően néhány tizedszázalékponttal jobb ajánlatok érhetők el a sztenderd lakáshitel-konstrukciókhoz képest.

Nem csak a kamat az érv a zöld lakáshitelek mellett

A piaci alapon kínált zöld lakáshitel ajánlatoknál elérhető, jellemzően 0,5-1 százalékpontos kamatkedvezmény nem tűnik túl csábítónak ugyan, ám egyáltalán nem elhanyagolható a hatása. Egy átlagosnak mondható, 20 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelnél már 0,5 százalékos kamatkedvezménnyel is akár 1,5-2 millió forintos megtakarítás érhető el a törlesztési teherben a teljes futamidő alatt a BiztosDöntés.hu számításai szerint. A pénzintézetek a zöld hitelcéltól függetlenül is kínálnak kamatkedvezményeket a lakáshiteleiknél, így – a teljesített feltételektől függően – még az is előfordulhat, hogy zöld hitelcél nélkül is az elérhető legkedvezőbb lehet az adott lakáshitel kamata.

A zöld lakáshiteleknél nem csak az elérhető kamatkedvezményeket érdemes mérlegelni: egy új építésű lakás vásárlásával, vagy a meglévő korszerűsítésével hosszabb távon az energiaköltségekben is milliós megtakarítás érhető el, miközben egy viszonylag új, vagy felújított, érdemben korszerűsített lakás az ingatlanpiacon is nagyobb értéket képvisel.

Több módon is lejjebb szoríthatók a költségek

Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a zöld kamatkedvezményeket általában más engedményekkel párhuzamosan kínálják a bankok, így – mint minden esetben – ezeknél a kölcsönöknél is indokolt a lakáshitel kalkulátor használata. Arról is érdemes alaposan tájékozódni, hogy a bank az ingatlannal kapcsolatban pontosan mit vár el a zöld minősítésért cserébe: ennek főként a felújításnál, korszerűsítésnél lehet nagy jelentősége.

Ami az aktuális piaci ajánlatokat illeti, az Erste 0,5 százalékos zöld kamatkedvezményt kínál vásárlás, építés, felújítás, vagy korszerűsítés esetén, miközben átvállalja egy darab hiteles energetikai tanúsítvány kiállításának költségét is. A pénzintézet lakáshiteleinél emellett akár 150 ezer forintos induló díjkedvezmény is járhat a lakáshitel kalkulátor szerint, de engedményt érhet a helyben vezetett számlára rendszeresen érkező, megfelelő nagyságú jövedelem, és egyéb konstrukciók párhuzamos igénybe vétele is.

Az MBH Bank Eco névre keresztelt kedvezményes, zöld lakáshitele vásárlásnál és korszerűsítésnél is 0,25 százalékpontos kamatkedvezményt biztosít, miközben a pénzintézet visszatéríti két energetikai tanúsítvány kiállításának a költségét is. A hitelhez ugyanakkor itt is járhat további kamatkedvezmény, a helyben vezetett folyószámlára érkező jövedelem nagyságától függően.

Fotó: Depositphotos

A Gránit Bank ugyan nem nyújt kamatkedvezményeket a lakáshiteléhez, ám minden különösebb megkötés nélkül kínál igen kedvező, évi 6,18 százalékos kamatot. A pénzintézet akár 100 ezer forintos díjkedvezményt is nyújt a kezdeti költségekhez kapcsolódóan, miközben öt perc alatt megoldható az előzetes hitelbírálat is.

Az OTP Bank a Zöld Lakáshitel, illetve a Zöld Évnyerő Lakáshitel nevű konstrukciókat kínálja évi 0,50 százalékos, fix kamatkedvezménnyel. A pénzintézet ezeknél a lakáshitel ajánlatoknál is alkalmazza a sztenderd kölcsöneinél futó, induló díjkedvezményeket, és folyósítási díjat sem számol fel az igénylőknek.

A MagNet Banknál jelenleg nem szerepel a kínálatban kifejezetten zöld célokra igényelhető lakáshitel. A pénzintézet viszont árul a sztenderd hitelnél nagyobb, akár 12 milliós összegű zöld személyi kölcsönt, amelynél az éves kamat – a meghatározott feltételek teljesülésekor – akár 10,45 százalék is lehet.

A K&H-nál akár összesen 1,3 százalék is lehet a zöld kamatkedvezmény összege: egy százalékos diszkontot érhet, ha az ügyfél 10 éves, vagy fix, 61-120 havi kamatperiódusú hitelt választ, 0,2 százalékos kedvezmény járhat az élet vagy törlesztési biztosítás, további 0,1 százalék pedig a lakásbiztosítás után.

A CIB Bank a Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelnél tart a kínálatban zöld változatot, amelynél évi 6,49 százalék az éves kamat.

Ha felújítás a cél, inkább személyi kölcsönben gondolkodunk

A zöld hiteleknek a jelek szerint viszont elsősorban az új lakások vásárlásának finanszírozásában jut nagyobb szerep. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a 2025 első felében megkötött lakáshitel-szerződések összegének mindössze 5,3 százalékát adták a felújítási és egyéb célra fordított kölcsönök, amelyeknek ráadásul csak egy része lehetett zöld minősítésű. Az újonnan felvett kölcsönök döntő részét – bő 77 százalékát – pedig használt lakások vásárlására fordították az igénylők, és összesen nagyjából 17,5 százaléknyi szelet jutott az új lakások vásárlására és építésére.

Abban, hogy a lakáshitel-kihelyezések ilyen kis szeletét adja a felújítási célú finanszírozás, a személyi kölcsönöknek igen jelentős szerepe lehet. Ebben közrejátszik az utóbbi években egyre könnyebbé vált hozzáférés éppúgy, mint a kamatok csökkenése. Nem szabad emellett megfeledkezni arról sem, hogy a személyi hiteleknél egyre feljebb csúszik az igényelhető összeg maximuma – legutóbb éppen az OTP Bank emelte 12 millióról 15 millió forintra –, és a 10-15 milliós, jellemző sávba azért a lakásfelújítások döntő többségének a költségvetése már belefér.