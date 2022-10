Nem mindenki parázik a rezsiszámlán: meglepően sokan utaznak külföldre

Olaszországban pihenjük ki a nyarat

Az internetes utasbiztosítás keresések adatai egyértelműen azt mutatják, hogy az idén a magyarok utazási kedve visszatért a járvány előtti, 2019-es szintre - derül ki a Bank360.hu összefoglalójából. Nemcsak a külföldi utaknál is főszezont jelentő nyári hónapok keresései érték el a három évvel ezelőtti szintet, hanem a szeptemberi online érdeklődők száma is. Ebben egyelőre nem látszik a rezsiköltségek növekedése miatti spórolás. Az első őszi, egyben utószezoni hónapban kétszer annyian kerestek utasbiztosítást az interneten, mint egy éve, amikor júliusban és augusztusban már éledezett a turizmus, és tízszer annyian, mint 2020-ban.

A Bank360.hu kalkulátorával kötött utasbiztosítások adatai alapján szeptemberben a nyári hónapok után újra Olaszország volt a legnépszerűbb úti cél a magyarok körében. Ezzel visszavette az első helyet a második Horvátországtól. Míg nyáron a kötések zöme a közeli, tengerparti országokba szólt, szeptemberben már kiegyensúlyozottabb volt az érdeklődés. Olaszországba a biztosítást kötők 15 százaléka ment, Horvátországba pedig 13 százalékuk, míg 10 százalék Görögországba utazott. Emellett Ausztria, Spanyolország, Németország és Ciprus voltak népszerűek az utazók körében. A legnépszerűbb nem európai úticél az Amerikai Egyesült Államok volt.

Róma is a kedvelt őszi úticélok között. Fotó: Depositphotos Róma is a kedvelt őszi úticélok között. Fotó: Depositphotos

A szeptemberben biztosítást kötők többsége repülővel indult útnak (53 százalék), míg az autót az utazók 26 százaléka választotta. Ez a nyári autós dominanciához képest jelentős változás, de nem meglepő, ha figyelembe vesszük, hogy ekkor a legtöbb utazó a horvát tengerpartot választotta, amely alapvetően autós célpont. A fennmaradó 21 százalék vonattal, busszal, motorral vagy egyéb járművel vágott neki az utazásnak.

Volt, aki megúszta 225 forintból, más 84 ezret fizetett

Az utazások átlagos hossza a nyári hónapokhoz képest rövidebb, 6,8 nap lett. Ez éppen egy nappal kevesebb a júliusi 7,8 napos adatnál, ami a csúcsot jelentette az idén - derül ki a Bank360.hu adataiból. Az utasbiztosítást szeptemberben 53 százalék vagy az elutazást megelőző napon vagy aznap kötötte meg. Az utazók kétharmada esetében pedig nem telt el két napnál több az utasbiztosítás megkötése és az elutazás között. Vagyis továbbra is az utolsó pillanatra hagyjuk a biztosítás megkötését, de ennek már nincs is semmi akadálya, hiszen akár mobilról is elintézhetjük az egész családnak percek alatt.

A legolcsóbb utasbiztosítás mindössze 225 forintba került szeptemberben, ez az egynapos, autós asszisztencia nélkül megkötött, közeli országokba utazva érhető el. A legdrágább biztosításért szeptemberben 84 ezer forintot fizettek, ami egy több hetes tengerparti nyaralásra szólt egy egész családnak. Átlagosan 8646 forintot költöttek egy biztosításra. Ez néhány száz forinttal meghaladta az augusztusi 7936 forintot, amit főként a hosszabb utazások magyarázhatnak.