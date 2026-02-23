2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Személyes pénzügyek Nyugdíj, öngondoskodás

Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

mfor.hu

Tagdíjfizetésre buzdít a Horizont Magánnyugdíjpénztár. A 39 ezres tagság 70 százalékának kellene befizetni a tagdíjat, hogy elkerüljék a végelszámolást – írja laptársunk, a Klasszis Média csoporthoz tartozó Privátbankár.

Ismét tagdíjfizetésre buzdít a legnagyobb megmaradt magánnyugdíjpénztár, a Horizont. A tét komoly: ha a tagok legalább 70 százaléka nem fizet rendszeresen tagdíjat, akkor a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) el kell rendelnie az intézmény végelszámolását. A pénztár az éves tagdíjat egyösszegben szedi be, a tagoknak március 31-ig kell teljesíteniük a befizetést ahhoz, hogy 2026 márciusától 2027 februárjáig rendezve legyen a díjuk – írja a Privátbankár

Jelenleg 39 406 tagja van a Horizontnak, vagyis 27 585 tagnak kell ahhoz fizetnie, hogy semmiképpen se zárhassák be a pénztárat. Az éves tagdíj mindössze 2400 forint.

Jelenleg már csak két magánnyugdíjpénztár van a piacon 15 évvel az államosítás után. A Horizont mellett a másik a Budapest, amelynek 9184 tagja volt 2025 végén. A Budapest Magánnyugdíjpénztár is kampányolt a szintén 2400 forintos éves tagdíj befizetéséért a tagok körében, de még tavaly ősszel. Náluk már megvan a 78 százalékos arány, úgyhogy a tagság fellélegezhet, az idén már biztosan megmarad a nyugdíjpénztár. 

Érdemes a horizontos tagságnak is iparkodni a befizetéssel, azok ugyanis, akik 15 éve nem mentek vissza az állami nyugdíjrendszerbe, hanem megtartották az egyéni számláikat, igen jól jártak. Az akkor átlagosan egymillió forintos egyenlegek ma már a Horizontnál 7,1 millió forint fölött járnak, a Budapestnél pedig csaknem 8,4 millió forint van egy átlagos számlán.

A megmaradt 48,5 ezer pénztártag egyébként bármikor dönthet úgy, hogy visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, és akkor ugyanúgy megkaphatja a 100 százalékos állami nyugdíjat, mint azok, akik 15 évvel ezelőtt léptek vissza. Ráadásul – hasonlóan a korábbi visszalépőkhöz – az infláció fölötti hozamot (vagy reálhozamot) is megtarthatják, ami szép summa. A Horizontnál a tb-be visszalépett 1037 tag átlagosan több mint 2 millió forintot kapott vissza ilyen címen, a Budapest 237 visszalépője pedig átlagosan 2,74 milliót. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

Hatalmas mennyiségű készpénzt tartanak számláikon a magyarok, de ez nem annyira jó hír.

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

A pénzügyi vagyon mintegy nyolcada már külföldi eszközökben van, minden hetedik forintnyi bankbetét külföldi bankokban pihen. 

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Már most készülnek egy jeles napra, emiatt sok helyen megjelenhetnek.

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Megszólalt a szakértő az eurós munkavállalói fizetések jogi vetületéről.

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

És ez most havi 225-229 ezer forintba kerülne. Mire elég egy magyar átlagbér a személyi kölcsönök világában?

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Hagytak egy kiskaput a jogszabályokban?

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

Kitartóan nőtt a tagok által megtakarított vagyon, de tovább gyarapodott a taglétszám is.

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Meredeken emelkedik a szerződéses összeg a lakás- és személyi hiteleknél, és a tendencia folytatódni fog. 

Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

A lakástulajdonosok többsége már hallott arról, hogy márciusban lehet lakásbiztosítást váltani. A többség nem az árat nézi, és nem is online köt új biztosítást – derül ki a Groupama felméréséből. 

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a harmadik alkalommal elinduló márciusi lakásbiztosítási kampányban, a korábbi tapasztalatok alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal alacsonyabb is lehet – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168