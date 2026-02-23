Nem tőzsdézték el a pénzt a magánnyugdíjpénztárak, de most a létük a tét

Ismét tagdíjfizetésre buzdít a legnagyobb megmaradt magánnyugdíjpénztár, a Horizont. A tét komoly: ha a tagok legalább 70 százaléka nem fizet rendszeresen tagdíjat, akkor a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) el kell rendelnie az intézmény végelszámolását. A pénztár az éves tagdíjat egyösszegben szedi be, a tagoknak március 31-ig kell teljesíteniük a befizetést ahhoz, hogy 2026 márciusától 2027 februárjáig rendezve legyen a díjuk – írja a Privátbankár.

Jelenleg 39 406 tagja van a Horizontnak, vagyis 27 585 tagnak kell ahhoz fizetnie, hogy semmiképpen se zárhassák be a pénztárat. Az éves tagdíj mindössze 2400 forint.

Jelenleg már csak két magánnyugdíjpénztár van a piacon 15 évvel az államosítás után. A Horizont mellett a másik a Budapest, amelynek 9184 tagja volt 2025 végén. A Budapest Magánnyugdíjpénztár is kampányolt a szintén 2400 forintos éves tagdíj befizetéséért a tagok körében, de még tavaly ősszel. Náluk már megvan a 78 százalékos arány, úgyhogy a tagság fellélegezhet, az idén már biztosan megmarad a nyugdíjpénztár.

Érdemes a horizontos tagságnak is iparkodni a befizetéssel, azok ugyanis, akik 15 éve nem mentek vissza az állami nyugdíjrendszerbe, hanem megtartották az egyéni számláikat, igen jól jártak. Az akkor átlagosan egymillió forintos egyenlegek ma már a Horizontnál 7,1 millió forint fölött járnak, a Budapestnél pedig csaknem 8,4 millió forint van egy átlagos számlán.

A megmaradt 48,5 ezer pénztártag egyébként bármikor dönthet úgy, hogy visszalép az állami nyugdíjrendszerbe, és akkor ugyanúgy megkaphatja a 100 százalékos állami nyugdíjat, mint azok, akik 15 évvel ezelőtt léptek vissza. Ráadásul – hasonlóan a korábbi visszalépőkhöz – az infláció fölötti hozamot (vagy reálhozamot) is megtarthatják, ami szép summa. A Horizontnál a tb-be visszalépett 1037 tag átlagosan több mint 2 millió forintot kapott vissza ilyen címen, a Budapest 237 visszalépője pedig átlagosan 2,74 milliót.