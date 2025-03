Nem tűnik úgy, hogy a magyarok mindenáron készpénzzel akarnának fizetni

Az Mforon egyébként nemrég írtunk arról: a forgalomban lévő készpénzállomány 2024-ben nagy tempóban emelkedett, az év utolsó napján 8992 milliárd forint volt – de a decemberi átlagállomány már átlépte a 9 ezer milliárd forintos lélektani határt is. A jegybank lapunknak küldött válaszai alapján azonban a növekedés nem azt jelenti, hogy szívesebben fizetnének készpénzzel a magyarok, sőt: a készpénz fizetési célú használata – bár régiónként eltérő ütemben – fokozatosan háttérbe szorul az MNB szerint. Hogy akkor mire kell ennyi cash a magyaroknak és mi áll a folyamat hátterében? Részletek a cikkben:

A Garmin Pay és Xiaomi Pay is jelentős növekedést ért el. Előbbi 2024-ben 2,8 milliárd forintos forgalmat produkált, ez 30 százalékos emelkedést jelentett az előző évhez képest, miközben a Xiaomi Pay használata 476 milliárd forintra nőtt, 34 százalékos éves növekedéssel. Az idei év első hónapjában a Garmin Pay 217 millió forint forgalmat bonyolított, a Xiaomi Pay pedig 50 millió forinttal indította az évet – előbbi 38, utóbbi 46 százalékos többletnek felel meg éves szinten.

Az Apple Pay továbbra is vezeti a mezőnyt: a hozzá köthető forgalom tavaly 63 százalékkal, 398 milliárd forintra nőtt, míg idén januárban újabb 80 százalékos növekedéssel több mint 41 milliárd forintot ért el.

A lendület 2025 elején is kitartott: januárban az ügyfelek összesen 61 milliárd forintot költöttek okoseszközökkel, ami 76 százalékos emelkedést mutat az előző év azonos időszakához képest.

A szakember szerint a több mint másfélszeres növekedés azért is figyelemre méltó, mert évekkel ezelőtt, az okoseszközös fizetések indulása után még alacsonyabbak voltak az egy évvel korábbi bázisadatok, de most már erről nincs szó: kiemelkedő egy évvel korábbi adatok után érkeztek meg az újabb jelentős növekedésről tanúskodó adatok. Rammacher Zoltán példaként elmondta, hogy 2023-ban az egy évvel korábbihoz képest bő 70 százalékos növekedés történt a K&H-s ügyfeleknél.

Látványosan nőtt a mobilfizetések összege a K&H ügyfelei körében: 2024-ben összesen közel 602 milliárd forintot költöttek okoseszközeikkel, ami 60 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi adatokhoz képest. A legnépszerűbb megoldás továbbra is az Apple Pay, de a Google Pay sem maradt le sokkal mögötte.

