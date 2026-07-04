Nézze csak: végre ez is kiderült a nyugdíjakról

A 2026-os kifizetési naptár szerint a júliusi nyugdíj a megszokottnál korábban érkezik a bankszámlákra.

Az RTL hírportálájn megjhelentek szerint a nyári hónapok közül a július sokak számára a pihenésről szól, de a nyugdíjasok számára a legfontosabb kérdés ilyenkor is az, hogy pontosan melyik napon számíthatnak az állami juttatás megérkezésére.

A 2026-os kifizetési naptár alapján a júliusi ellátások folyósítása a megszokott rend szerint, de a naptári sajátosságokhoz igazodva történik.

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Ezúttal előbb utalnak

A Magyar Államkincstár főszabálya szerint a nyugdíjakat minden hónap 12-én utalják el. Amennyiben ez a nap szombatra vagy vasárnapra esik, az utalás időpontja előrébb tolódik az azt megelőző utolsó munkanapra, azaz péntekre. 2026 júliusában 12-e vasárnapra esik, ami azt jelenti, hogy a banki jóváírások már július 10-én, pénteken megtörténnek.

Ez kedvező hír az idősek számára, hiszen így nem kell megvárniuk a hétvége végét a pénzfelvétellel.