Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Tovább drágulnak a használt autók, és bár még mindig a benzines meghajtású járművek a legnépszerűbbek, egyre keresettebbek az alternatív megoldások.

Továbbra is megfigyelhető a használt autók drágulása Magyarországon: a tavalyi 4,8 millió forinthoz képest jelenleg már 5,34 millió forint az átlagos ár, ami még az előző hónaphoz képest is emelkedett – erről beszélt az InfoRádióban Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Még mindig a benzines autókat keresik leginkább a magyarok, amelyet sorban a dízel, az elektromos és a hibrid követ, de elkezdődött a lassú átrendeződés. Az alternatív meghajtások elkezdtek feljönni: a benzines autók iránti érdeklődés 3 százalékkal csökkent, a dízelesek iránti 9 százalékkal, ezzel szemben az elektromos modelleknél 37,5 százalékos növekedés volt tapasztalható, a hibridek iránt pedig 23 százalékkal érdeklődtek többen.

Az üzletágvezető emlékeztetett: most jelennek meg a használt piacon az első hullámból származó, 4-5 éves elektromos és hibrid járművek, és most kezd igazán beérni a másodlagos piac. Emellett az alternatív hajtású autók árcsökkenése és a kedvező hitel- és lízingkonstrukciók is hatnak a használtpiacra.

Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Mindössze nyolc hónap leforgása alatt 233,2 ezer új személyihitel-szerződést kötöttek a bankok, ami jóval több, mint a második legnagyobb magyar város, Debrecen lakossága. Ennyi új szerződésre korábban még soha nem akadt példa, miközben rendre dönti a csúcsokat a frissen kihelyezett hitelek összege is – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója.

Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről ír blogjában. 

Az Otthon Starttal számolva itt a legnagyobb a befektetés megtérülése

Jó hírt hozott az infláció: ezért idén már nem fizetnek a magyarok

Otthon Start: ők kedvezőbb feltételekkel vehetik fel a hitelt

Figyelmeztet a Szerencsejáték Zrt.: mesterséges intelligenciával készült kamu videó terjed

Újabb megtévesztő videó került ki a közösségi oldalakra. Ezúttal Szerencse Klub néven hirdető cég azt a hamis látszatot kelti, hogy a Szerencsejáték Zrt-hez kötődik. Az utóbbi időben már nemcsak a lottótársaság nevét és logóját, hanem munkatársai arcképét is felhasználják, ezzel azt a hamis benyomást keltve, mintha a videó a Szerencsejáték Zrt. nyilatkozata, szolgáltatása volna.  

A nyugdíjrendszer összeomlásra számítanak a magyarok

Mivel még hitelből is megfizethetetlenek a lakások, az MNB előállt egy forradalmi megoldással

Sokkal több lakáshitelt adhatnának a bankok, ha figyelembe vennék a hitelfelvevők jövőbeni jövedelmi viszonyait, hiszen a fizetések jellemzően emelkednek. A módszerrel a méregdrága budapesti lakások is megfizethetőbbé válnának. A karrierciklus alapú lakáshiteleknek ugyanakkor buktatói is lehetnek. 

Egyre olcsóbban hiteleznek a bankok – de érdemes lehet még tovább várni a hitelfelvétellel?

Tovább olvadhatnak a kamatok a személyi kölcsönöknél

Az elmúlt időszakban több bank is csökkentette a személyi kölcsöneinek kamatait, sőt, a kisebb összegű gyorskölcsönöknél is találni kedvező ajánlatokat. A fokozatos árcsökkenés pedig az előttünk álló időszakban is folytatódhat: a rekordkereslet miatt ugyanis rendkívül erős a verseny a piacon a BiztosDöntés.hu elemzése alapján.

