Nincs már átlagos használt autó 5 millió forint alatt

Továbbra is megfigyelhető a használt autók drágulása Magyarországon: a tavalyi 4,8 millió forinthoz képest jelenleg már 5,34 millió forint az átlagos ár, ami még az előző hónaphoz képest is emelkedett – erről beszélt az InfoRádióban Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője.

Még mindig a benzines autókat keresik leginkább a magyarok, amelyet sorban a dízel, az elektromos és a hibrid követ, de elkezdődött a lassú átrendeződés. Az alternatív meghajtások elkezdtek feljönni: a benzines autók iránti érdeklődés 3 százalékkal csökkent, a dízelesek iránti 9 százalékkal, ezzel szemben az elektromos modelleknél 37,5 százalékos növekedés volt tapasztalható, a hibridek iránt pedig 23 százalékkal érdeklődtek többen.

Az üzletágvezető emlékeztetett: most jelennek meg a használt piacon az első hullámból származó, 4-5 éves elektromos és hibrid járművek, és most kezd igazán beérni a másodlagos piac. Emellett az alternatív hajtású autók árcsökkenése és a kedvező hitel- és lízingkonstrukciók is hatnak a használtpiacra.