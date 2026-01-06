Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

3p
Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Novemberben is brutális mértékű keresletet generált az Otthon Start hitel a lakáshitelek piacán: az új szerződések összege elérte a 274 milliárd forintot, ami az októberi, 257,6 milliárdos rekordot is túlszárnyalta – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. 

Látványos ugrás a támogatott lakáshiteleknél 

Az Otthon Start dominanciáját jól mutatja, hogy a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint novemberben 222,6 milliárd forintnyi támogatott lakáshitelről kötöttek szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók, ami a teljes volumen több mint négyötödét adta. Az első tizenegy hónapban pedig – emlékeztet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője – már bő 688 milliárd forint támogatott lakáshitelt vett fel a lakosság, ami 40 százalékát adta az összes új szerződésnek: 2024. hasonló időszakában még a lakáshitelek valamivel több mint negyedéhez kapcsolódott valamilyen állami támogatás.

 

Viszik a személyi kölcsönöket is, ám a munkáshitelnél mélypontot hozott a november

A személyi hiteleknél ezúttal elmaradt a csúcsdöntés, de a novemberben megkötött, 95,7 milliárd forintnyi új szerződés változatlanul erős keresletre utal. A babaváró hitel iránti érdeklődésen viszont úgy tűnik, nem segít nagyot az új támogatott lakáshitel megjelenése: a gyermekvállalásra készülő házaspárokat célzó konstrukcióból 20,4 milliárd forint értékben értékesítettek a bankok. A tavaly január óta elérhető munkáshitel pedig mélypontra jutott novemberre: itt összesen 8,55 milliárd forintnyi új szerződést mutatott ki az MNB, amire eddig még nem volt példa. 

Dőlnek a rekordok a lakossági hitelpiacon 

Az Otthon Start hitel megjelenése, illetve a személyi kölcsönök iránti erős kereslet nyomán sorban dőlnek az eddigi rekordok a lakossági hitelpiacon. Így például a lakáshiteleknél november végén már 1701,2 milliárd forintnál járt az új szerződések összege, ami amellett, hogy 37,8 százalékos ugrást tükröz a megelőző év azonos időszakához képest, a 2024-es, egész éves teljesítményt is bőven meghaladta. A személyi kölcsönöknél hasonló a helyzet: itt az új szerződések összege már 1031,3 milliárd forintnál járt, ami 36,6 százalékos növekedést jelent éves alapon.

